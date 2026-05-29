Парламент Исландии поддержал референдум по вступлению в ЕС
Киев • УНН
Парламент Исландии одобрил референдум о вступлении в ЕС на 29 августа. Окончательные условия членства впоследствии будут вынесены на отдельное общенародное голосование.
Парламент Исландии одобрил проведение референдума о возобновлении переговоров о вступлении страны в Европейский Союз. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Голосование запланировано на 29 августа и станет частью двухэтапного плана правительства, который в перспективе может привести Исландию к членству в ЕС в конце этого десятилетия.
Исландия уже вела переговоры о вступлении в Евросоюз в течение четырех лет, однако в 2013 году процесс был остановлен после прихода к власти антиевропейского правительства.
По данным опросов, в последние годы интерес к членству в ЕС в Исландии вырос на фоне войны в Украине и роста стоимости жизни. Если граждане поддержат продолжение переговоров, окончательные условия вступления также вынесут на отдельный референдум.
