Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ, что открывает новые возможности для бизнеса. Соглашение включает современные правила происхождения товаров и уменьшение барьеров для доступа товаров на рынки.
Александр Нечитайло стал послом в Китае, Андрей Мельник – представителем в ООН. Также произошли изменения в посольствах Казахстана, Туркменистана и других.
81-летняя королева Швеции Сильвия перенесла операцию Hallux Valgus. Из-за этого отменены все ее встречи на ближайшие недели, она будет отдыхать до Пасхи.
На юго-западе Исландии произошло извержение вулкана, что привело к эвакуации близлежащего города Гриндавик и геотермального курорта Голубая Лагуна. Извержение сопровождалось землетрясениями.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
Украинская группа Ziferblat выступит под номером 5 с песней "Bird of Pray" в первом полуфинале Евровидения-2025. Вместе с Украиной, в полуфинале выступят Исландия, Польша и другие страны.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Кир Стармер анонсировал встречи для планирования военных аспектов миротворческого контингента в Украине. Обсудят сухопутные, морские, воздушные вопросы и восстановление.
США и россия ведут переговоры о возможном сотрудничестве по добыче ресурсов в Арктике. Вашингтон рассматривает это как способ ослабить связи между москвой и Пекином, несмотря на беспокойство союзников по НАТО.
Европа рассматривает возможность назначения единого представителя для будущих переговоров по Украине от ЕС и союзных стран. Вопрос обсудят на специальном заседании Европейского совета 6 марта.
Правительство Исландии удвоит оборонную поддержку Украины в 2025 году. Средства направят на разминирование территорий и комплектование украинских бригад через инициативу Дании.
Генсек Совета Европы Ален Берсе заявил о неотъемлемости будущего Украины от Европы.
Правительство Исландии приняло решение удвоить оборонную поддержку Украины в 2025 году. Об этом объявила премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир во время саммита «Поддерживай Украину».
16 февраля в Украине отмечают День военного журналиста, почтив память погибших медийщиков. Также сегодня мир отмечает День китов, привлекая внимание к сохранению их популяции.
На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины партнеры объявили новые пакеты военной помощи. Дания передала F-16, а другие страны выделяют средства на дроны, танки и системы ПВО.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил о необходимости увеличения расходов стран НАТО на оборону до 5% ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте поддержал эту инициативу, подчеркнув важность наращивания производства ВПК.
В Европе зафиксировано 100 000 новых случаев гонореи, что на 31% больше чем в прошлом году и на 300% больше чем в 2014. Количество случаев сифилиса выросло на 13% - до 40 000 случаев.
Лидеры ЕС поддерживают территориальную целостность Дании и выступают против планов США по Гренландии. НАТО предлагает усилить военное присутствие в арктическом регионе с участием северных союзников.
Марк Рютте назвал логичным интерес Трампа к Гренландии и призвал усилить присутствие НАТО на крайнем севере. Дания в очередной раз напомнила, что Гренландия не продается, а большинство местных жителей против присоединения к США.
Спикер МИД заявил о необходимости усиления военной поддержки Украины со стороны США и ЕС. Украина также стремится увеличить инвестиции в оборонную промышленность и нарастить самодостаточность.
Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина поддержали санкции ЕС против беларуси. Ограничения касаются 26 граждан и 2 юрлиц из-за причастности к агрессии рф.
Восемь стран Северной Балтии заявили о намерении усилить помощь Молдове после остановки поставок российского газа с 1 января 2025 года. Страны NB8 высоко оценили действия молдавских властей по обеспечению энергетической стабильности.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Исландии. Стороны обсудили военную помощь, инвестиции в производство оружия и поддержку гуманитарных инициатив.
Министр иностранных дел Украины обсудил с исландским коллегой расширение инвестиций в производство оружия. Исландия уже выделила 2 млн евро и продолжит поддержку в разминировании и энергетической инфраструктуре.
Исследование показало, что промышленная охота скрыла настоящую продолжительность жизни крупных китов. Без вмешательства человека кашалоты, синие киты и финвалы способны доживать до 200 лет.
По результатам голосования в социальных сетях УАФ матч против Исландии в финале плей-офф Евро-2024 стал "Матчем года". Победа над исландцами получила 48,5% голосов болельщиков.
Бельгия планирует увеличить количество военных в НАТО до 1500 человек в 2025 году. Страна также направит F-16 в Исландию и вернет войска в миротворческую миссию в Косово.
BBC анонсировала историческую драму "Король и завоеватель" о битве при Гастингсе 1066 года. В главных ролях Джеймс Нортон и Николаус Костер-Вальдау, премьера запланирована на 2025 год.
Правительство Исландии выдало разрешения двум компаниям на ежегодный убой 426 китов к 2029 году. Охота разрешена с середины июня по сентябрь на финвалов и китов Минке.
В Исландии сегодня проходят досрочные парламентские выборы после распада правящей коалиции. Около 270 000 избирателей будут избирать 63 депутатов, результаты голосования ожидаются в течение ночи.