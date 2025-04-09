Бельгия объявила об увеличении группы войск быстрого реагирования НАТО: к чему готовится страна

Бельгия планирует увеличить количество военных в НАТО до 1500 человек в 2025 году. Страна также направит F-16 в Исландию и вернет войска в миротворческую миссию в Косово.