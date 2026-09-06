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НАТО впервые провело учения по защите от атомных подлодок РФ без участия США — Politico

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Союзники НАТО отработали охоту на российские подводные лодки вблизи Исландии без американских кораблей и самолетов. В маневрах приняли участие европейские и канадские силы.

НАТО впервые провело учения по защите от атомных подлодок РФ без участия США — Politico

Союзники по НАТО собрались у берегов Исландии, чтобы отработать охоту на российские подводные лодки. Впервые за многолетнюю историю этих учений к ним не присоединился ни один американский корабль или самолет. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в учениях были задействованы немецкие разведывательные самолеты, канадские военные корабли и бельгийские истребители. При этом впервые с начала этих ежегодных маневров, известных как "Северный викинг", ни один американский корабль или самолет не присоединился к маневрам.

Силы НАТО, возглавляемые французским командующим, стремились доказать себе и Москве, что они могут защитить континент без американского лидерства

- говорится в статье.

Авторы указывают, что всего два года назад эти учения проводили два десантных корабля ВМС США, заполненные морскими пехотинцами и самолетами. Но поскольку большинство из них находится на Ближнем Востоке и в Карибском бассейне, сейчас в Северной Атлантике — преимущественно канадские и европейские корабли.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин не стремится нападать на территорию НАТО.

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Вадим Хлюдзинский

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Исландия
Канада
Бельгия
Германия
Соединённые Штаты