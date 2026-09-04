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путін не прагне нападати на НАТО - Трамп

Київ • УНН

 • 798 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що путін не прагне нападати на територію НАТО. Розвідки відстежують російські диверсії в Європі.

путін не прагне нападати на НАТО - Трамп
AP Photo

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що російський диктатор володимир путін не прагне нападати на територію НАТО, передає УНН. 

Я не думаю, що путін буде... Я розмовляю з ним, я знаю його дуже добре. путін не прагне атакувати територію НАТО 

- сказав Трамп. 

Доповнення

Європейські та американські розвідувальні служби давно відслідковують російські диверсії та атаки у "сірій зоні" Європи, які не досягають порогу повномасштабної війни і, як правило, спрямовані на ослаблення єдності НАТО та готовності держав-членів підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін не нападатиме на країну НАТО і спростував повідомлення ЗМІ про те, що директор ЦРУ Джон Раткліфф раніше цього тижня попереджав російських чиновників про неприпустимість такого нападу.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Володимир Путін
Джон Реткліфф (політик)
НАТО
Дональд Трамп
Україна