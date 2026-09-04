путін не прагне нападати на НАТО - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що путін не прагне нападати на територію НАТО. Розвідки відстежують російські диверсії в Європі.
Президент США Дональд Трамп знову заявив, що російський диктатор володимир путін не прагне нападати на територію НАТО, передає УНН.
Я не думаю, що путін буде... Я розмовляю з ним, я знаю його дуже добре. путін не прагне атакувати територію НАТО
Доповнення
Європейські та американські розвідувальні служби давно відслідковують російські диверсії та атаки у "сірій зоні" Європи, які не досягають порогу повномасштабної війни і, як правило, спрямовані на ослаблення єдності НАТО та готовності держав-членів підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії.
Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін не нападатиме на країну НАТО і спростував повідомлення ЗМІ про те, що директор ЦРУ Джон Раткліфф раніше цього тижня попереджав російських чиновників про неприпустимість такого нападу.