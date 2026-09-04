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путин не стремится нападать на НАТО — Трамп

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что путин не стремится нападать на территорию НАТО. Разведывательные службы отслеживают российские диверсии в Европе.

путин не стремится нападать на НАТО — Трамп
AP Photo

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что российский диктатор владимир путин не стремится нападать на территорию НАТО, передает УНН. 

Я не думаю, что путин будет... Я разговариваю с ним, я очень хорошо его знаю. путин не стремится атаковать территорию НАТО 

- сказал Трамп. 

Дополнение

Европейские и американские разведывательные службы давно отслеживают российские диверсии и атаки в "серой зоне" Европы, которые не достигают порога полномасштабной войны и, как правило, направлены на ослабление единства НАТО и готовности государств-членов поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин не нападет на страну НАТО, и опроверг сообщения СМИ о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф ранее на этой неделе предупреждал российских чиновников о недопустимости такого нападения.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Джон Ратклифф
НАТО
Дональд Трамп
Украина