путин не стремится нападать на НАТО — Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что путин не стремится нападать на территорию НАТО. Разведывательные службы отслеживают российские диверсии в Европе.
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что российский диктатор владимир путин не стремится нападать на территорию НАТО, передает УНН.
Я не думаю, что путин будет... Я разговариваю с ним, я очень хорошо его знаю. путин не стремится атаковать территорию НАТО
Дополнение
Европейские и американские разведывательные службы давно отслеживают российские диверсии и атаки в "серой зоне" Европы, которые не достигают порога полномасштабной войны и, как правило, направлены на ослабление единства НАТО и готовности государств-членов поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин не нападет на страну НАТО, и опроверг сообщения СМИ о том, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф ранее на этой неделе предупреждал российских чиновников о недопустимости такого нападения.