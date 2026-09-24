"Эксперт по камню" и "замечательная встреча" — Трамп поделился первыми впечатлениями после встречи с Си в Белом доме
Киев • УНН
Дональд Трамп несколько раз назвал встречу с Си Цзиньпином замечательной, провожая его из Белого дома. Лидеры еще встретятся на ужине.
Президент США Дональд Трамп, провожая китайского лидера, неоднократно повторял: "У нас была чудесная встреча", передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Трамп также отметил, что Си — "эксперт по камню, среди прочего, и любит качественный гранит"; эта тема для него сейчас особенно актуальна, поскольку он начинает ряд строительных проектов.
Си уже покинул Белый дом и попрощался с Трампом, помахав рукой.
В конце встречи можно было увидеть, как Дональд Трамп провожает китайского лидера к кортежу возле резиденции.
Было видно, как президент США поднял большой палец вверх, когда автомобиль Си отъезжал.
Прежде чем вернуться в Белый дом, лидер США снова сказал журналистам: "Чудесная встреча" и "Спасибо".
Позже этим вечером лидеры снова встретятся на государственном ужине.
Большая шумиха, но сдержанные ожидания — СМИ о встрече Трампа и Си в Белом доме24.09.26, 21:36 • 2054 просмотра