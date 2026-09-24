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"Эксперт по камню" и "замечательная встреча" — Трамп поделился первыми впечатлениями после встречи с Си в Белом доме

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Дональд Трамп несколько раз назвал встречу с Си Цзиньпином замечательной, провожая его из Белого дома. Лидеры еще встретятся на ужине.

"Эксперт по камню" и "замечательная встреча" — Трамп поделился первыми впечатлениями после встречи с Си в Белом доме
Трамп провожает Си после встречи в Белом доме Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, провожая китайского лидера, неоднократно повторял: "У нас была чудесная встреча", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Трамп также отметил, что Си — "эксперт по камню, среди прочего, и любит качественный гранит"; эта тема для него сейчас особенно актуальна, поскольку он начинает ряд строительных проектов.

Си уже покинул Белый дом и попрощался с Трампом, помахав рукой.

В конце встречи можно было увидеть, как Дональд Трамп провожает китайского лидера к кортежу возле резиденции.

Было видно, как президент США поднял большой палец вверх, когда автомобиль Си отъезжал.

Прежде чем вернуться в Белый дом, лидер США снова сказал журналистам: "Чудесная встреча" и "Спасибо".

Позже этим вечером лидеры снова встретятся на государственном ужине.

Большая шумиха, но сдержанные ожидания — СМИ о встрече Трампа и Си в Белом доме24.09.26, 21:36 • 2054 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Си Цзиньпин