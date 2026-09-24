"Эксперт по камню" и "замечательная встреча" — Трамп поделился первыми впечатлениями после встречи с Си в Белом доме

Украина получила планы рф по зимним ударам по энергетике, террористы рассчитали количество оружия для каждого объекта — Шмыгаль

Украинец, устроивший жестокое нападение в Польше, в настоящее время находится в психиатрической больнице — посол

Пашинский заключил соглашение с ВАКС и обязался выплатить более 1 млрд гривен в пользу Сил обороны

НАТО усиливает обмен разведданными из-за угрозы со стороны России

США предложили Украине и России энергетическое перемирие и встречу — Зеленский

Трамп вместе с супругой встретил кортеж Си возле Белого дома и сразу заявил о "большой дружбе"

Цена на нефть выросла на 2%, дизельное топливо в Европе бьёт рекорды

В Украине сохранили доплату учителям прифронтовых территорий — сколько будут получать педагоги

Эксклюзив

Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга