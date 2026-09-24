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"Експерт із каменю" і "чудова зустріч" - Трамп поділився першими враженнями після зустрічі із Сі у Білому домі

Київ • УНН

 • 926 перегляди

Дональд Трамп кілька разів назвав зустріч із Сі Цзіньпіном чудовою, проводжаючи його з Білого дому. Лідери ще зустрінуться на вечері.

"Експерт із каменю" і "чудова зустріч" - Трамп поділився першими враженнями після зустрічі із Сі у Білому домі
Трамп проводжає Сі після зустрічі у Білому домі Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, проводжаючи китайського лідера неодноразово повторював: "У нас була чудова зустріч", передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Трамп також зазначив, що Сі — "експерт із каменю, окрім усього іншого, і любить якісний граніт"; ця тема для нього зараз особливо актуальна, оскільки він розпочинає низку будівельних проєктів.

Сі вже залишив Білий дім і попрощався з Трампом, помахавши рукою.

Наприкінці зустрічі можна було побачити, як Дональд Трамп проводжає китайського лідера до кортежу біля резиденції.

Було видно, як президент США підняв великий палець угору, коли автомобіль Сі від’їжджав.

Перш ніж повернутися до Білого дому, лідер США знову сказав журналістам: "Чудова зустріч" і "Дякую".

Пізніше цього вечора лідери знову зустрінуться на державній вечері.

Велика помпа, але стримані очікування - ЗМІ про зустріч Трампа та Сі у Білому домі24.09.26, 21:36 • 2004 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Білий дім
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін