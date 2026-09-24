"Експерт із каменю" і "чудова зустріч" - Трамп поділився першими враженнями після зустрічі із Сі у Білому домі
Київ • УНН
Дональд Трамп кілька разів назвав зустріч із Сі Цзіньпіном чудовою, проводжаючи його з Білого дому. Лідери ще зустрінуться на вечері.
Президент США Дональд Трамп, проводжаючи китайського лідера неодноразово повторював: "У нас була чудова зустріч", передає УНН із посиланням на Sky News.
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Трамп також зазначив, що Сі — "експерт із каменю, окрім усього іншого, і любить якісний граніт"; ця тема для нього зараз особливо актуальна, оскільки він розпочинає низку будівельних проєктів.
Сі вже залишив Білий дім і попрощався з Трампом, помахавши рукою.
Наприкінці зустрічі можна було побачити, як Дональд Трамп проводжає китайського лідера до кортежу біля резиденції.
Було видно, як президент США підняв великий палець угору, коли автомобіль Сі від’їжджав.
Перш ніж повернутися до Білого дому, лідер США знову сказав журналістам: "Чудова зустріч" і "Дякую".
Пізніше цього вечора лідери знову зустрінуться на державній вечері.
Велика помпа, але стримані очікування - ЗМІ про зустріч Трампа та Сі у Білому домі24.09.26, 21:36 • 2004 перегляди