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Gucci продає нові моделі розкішних кросівок із маркуванням "Made in China" - скільки вони коштують та чому їх критикують

Київ • УНН

 • 2724 перегляди

Gucci почав продавати кросівки Drip і сліпони китайського виробництва за ціною до 1000 доларів. Експерти побоюються удару по іміджу бренду.

Gucci продає нові моделі розкішних кросівок із маркуванням "Made in China" - скільки вони коштують та чому їх критикують
REUTERS/Abdul Saboor

Модний бренд Gucci почав продавати нові моделі розкішних кросівок із маркуванням "Made in China" (Вироблено в Китаї). Це відхід від італійських виробничих традицій бренду. На думку деяких експертів галузі, такий крок може зашкодити іміджу Gucci як виробника товарів класу люкс у той час, коли компанія намагається повернути покупців із середнього класу, передає УНН із посиланням на Reuters.

Видання зауважує, що це рішення підкреслює складність завдання, що стоїть перед дизайнером Gucci Демною: йому потрібно створювати інноваційні продукти й водночас контролювати витрати, щоб залучити так званих "аспіраційних" покупців — основну масу споживачів товарів класу люкс, які більш чутливі до ціни, ніж надбагаті клієнти.

У п’ятницю Демна представить свою нову колекцію на показі в Мілані. Його успіх має вирішальне значення для материнської компанії Kering та її генерального директора Луки де Мео, який очолив групу минулого року з метою її оздоровлення, однак цьогоріч початкове зростання ціни акцій змінилося стагнацією.

Обсяги продажів Gucci — флагманського бренду групи Kering — скоротилися вдвічі за останні три роки, що призвело до зниження маржі та змусило групу закрити десятки магазинів.

У стилі, що нагадує його роботу в Balenciaga, Демна створив футуристичну модель кросівок під назвою Drip. Згідно з інформацією на вебсайті Gucci, це взуття має маркування "Made in China". Агентство Reuters також помітило моделі Drip із таким самим маркуванням у магазині Gucci в Парижі.

У своїй заяві Gucci зазначив, що Італія "завжди залишатиметься в основі виробничої моделі та ідентичності бренду", однак компанія вирішила співпрацювати з китайським виробником — так само, як раніше співпрацювала зі швейцарськими та японськими постачальниками для виготовлення годинників і окулярів.

"Обраний партнер запропонував технологічні ноу-хау та виробничі можливості, що найкраще відповідали стандартам якості та експлуатаційних характеристик, яких ми прагнули досягти", — додали в компанії.

Представник Gucci повідомив, що масштабніших планів щодо перенесення виробництва Gucci за межі Італії немає.

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Додамо

Модель Drip, яку на сайті Gucci названо "першими кросівками від Демни для Gucci", надійшла в продаж минулого місяця в межах колекції дизайнера Primavera.

Ці кросівки коштують близько 800 євро в Європі та 1000 доларів у США; вони дешевші за багато інших моделей взуття Gucci, хоча й залишаються в категорії товарів класу люкс. Модель без шнурівки виготовляється з нейлону, цупкої тканини (канвасу) або замші. Модель The Drip відрізняється від більш традиційних білих шкіряних кедів Ace від Gucci зі шнурівкою; її форма, що нагадує шкарпетку, викликає асоціації з масивними кросівками від Демни для Balenciaga — хітом вуличної моди кінця 2010-х років.

Як свідчить інформація на сайті Gucci, ще одна модель кедів без шнурівки (сліпонів) із тієї ж колекції Primavera також має маркування "Made in China" (вироблено в Китаї). Представник бренду повідомив, що цю модель виготовили в Китаї з аналогічних технічних причин, пов’язаних із дизайном взуття.

Усе інше взуття Gucci, для якого на сайті вказано країну походження, виготовляється в Італії.

ЗМІ зауважує, що Китай є світовим центром виробництва кросівок, а місцеві виробники здобули гарну репутацію як серед брендів мас-маркету, так і серед виробників товарів преміум-класу. Утім, деякі аналітики зазначають, що у випадку з Gucci відмова від маркування "Made in Italy" може викликати негативну реакцію.

"На нашу думку, це створює потенційну суперечність між походженням товару та позиціюванням бренду в сегменті розкоші, яке Gucci прагне відновити", — йдеться в аналітичній записці компанії Berenberg.

Саймон Вайтхаус, міланський консультант у сфері індустрії розкоші, висловився більш прямолінійно: "Маркування "Made in China" виглядає не найкращим чином".

Два джерела в компанії Kering повідомили агентству Reuters, що бренд також почав знижувати ціни на окремі товари (зокрема й у Китаї) у межах заходів із повернення частки ринку.

Аналітик Barclays Керол Маджо зазначила, що зниження цін стало несподіванкою для деяких інвесторів, які тепер пильно стежать за будь-якими подальшими кроками, здатними вплинути на імідж Gucci в очах покупців.

"Дехто запитує себе: чи варто й далі купувати Gucci, якщо ціна знижується? — каже вона. — Наявність товарів китайського виробництва може підживити дискусію щодо співвідношення ціни та цінності бренду".

Антоніна Туманова

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Reuters
Мілан
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Італія
Китай