Аналітики Barclays попереджають, що нові мита США, особливо для Європи та Китаю, можуть призвести до рецесії. Високі мита та
невизначеність створюють ризики для прибутків компаній.
Провідні банки Волл-стріт планують продати кредити на $3 млрд, видані Ілону Маску для купівлі Twitter у 2022 році. Продаж відбудеться через тиждень після успішної реалізації $5,5 млрд боргу на чолі з Morgan Stanley.
Ціни на нафту WTI та Brent зросли після введення Трампом нових торгових мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Канадські
енергоносії обкладатимуться 10% митом, мексиканські - 25%.
Tesla планує запустити сервіс безпілотних таксі в Остіні влітку 2025 року. Компанія також анонсувала випуск робота Optimus та
масштабне виробництво "кібертаксі" до 2026 року.
Банки планують продати більшу частину боргових активів X (колишній Twitter) за ціною 90-95 центів за долар. Продаж $3 млрд боргу є
спробою мінімізувати збитки від угоди з Маском на $44 млрд.
Capri Holdings шукає покупця для свого люксового бренду Versace через падіння продажів. Італійський дім моди Prada розглядається як потенційний покупець, оцінна вартість угоди - до $2,19 млрд.
НАЕК 'Енергоатом' уклав кредитну угоду з консорціумом банків на £181 млн для закупівлі ядерного палива у Urenco. Кредит на 5 років забезпечений гарантією уряду Великої Британії через UKEF.