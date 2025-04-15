Україна уклала кредитну угоду з Великою Британією на 181 млн фунтів стерлінгів для розвитку ядерної галузі

НАЕК 'Енергоатом' уклав кредитну угоду з консорціумом банків на £181 млн для закупівлі ядерного палива у Urenco. Кредит на 5 років забезпечений гарантією уряду Великої Британії через UKEF.