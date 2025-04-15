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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18026 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128280 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123191 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124617 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123541 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126989 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189745 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163955 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Мита Трампа вдарили по Європі і Китаю сильніше, ніж очікувалося - аналітики

Аналітики Barclays попереджають, що нові мита США, особливо для Європи та Китаю, можуть призвести до рецесії. Високі мита та невизначеність створюють ризики для прибутків компаній.

Економіка • 3 квітня, 11:33 • 10089 перегляди

Банки Волл-стріт готові позбутися $3 млрд кредитів Маска, які були видані для купівлі Twitter

Провідні банки Волл-стріт планують продати кредити на $3 млрд, видані Ілону Маску для купівлі Twitter у 2022 році. Продаж відбудеться через тиждень після успішної реалізації $5,5 млрд боргу на чолі з Morgan Stanley.

Новини Світу • 13 лютого, 09:41 • 53868 перегляди

Ціни на нафту зросли на тлі запровадження мит Трампом

Ціни на нафту WTI та Brent зросли після введення Трампом нових торгових мит на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Канадські енергоносії обкладатимуться 10% митом, мексиканські - 25%.

Економіка • 3 лютого, 08:53 • 33245 перегляди

Tesla запустить роботаксі у США: Маск розкрив плани на найближчі роки

Tesla планує запустити сервіс безпілотних таксі в Остіні влітку 2025 року. Компанія також анонсувала випуск робота Optimus та масштабне виробництво "кібертаксі" до 2026 року.

Новини Світу • 30 січня, 08:02 • 26375 перегляди

Банки з Волл-стріт готуються продати багатомільярдні борги соцмережі Маска - WSJ

Банки планують продати більшу частину боргових активів X (колишній Twitter) за ціною 90-95 центів за долар. Продаж $3 млрд боргу є спробою мінімізувати збитки від угоди з Маском на $44 млрд.

Економіка • 25 січня, 11:21 • 49073 перегляди

Бренд Versace виставлено на продаж: відомий потенційний покупець

Capri Holdings шукає покупця для свого люксового бренду Versace через падіння продажів. Італійський дім моди Prada розглядається як потенційний покупець, оцінна вартість угоди - до $2,19 млрд.

Економіка • 13 січня, 03:13 • 67939 перегляди

Україна уклала кредитну угоду з Великою Британією на 181 млн фунтів стерлінгів для розвитку ядерної галузі

НАЕК 'Енергоатом' уклав кредитну угоду з консорціумом банків на £181 млн для закупівлі ядерного палива у Urenco. Кредит на 5 років забезпечений гарантією уряду Великої Британії через UKEF.

Економіка • 23 липня, 08:11 • 33705 перегляди