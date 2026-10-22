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Nestlé перевищила очікування за продажами - як їм вдалося та що з активами в рф

Київ • УНН

 • 456 перегляди

Органічні продажі Nestlé у третьому кварталі зросли на 4%, перевищивши прогноз аналітиків. Компанія виключила російські активи зі звітності.

Nestlé перевищила очікування за продажами - як їм вдалося та що з активами в рф
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Компанія Nestlé повідомила про зростання органічних продажів у третьому кварталі, що перевищило очікування. Це призвело до підвищення вартості акцій швейцарського виробника харчових продуктів приблизно на 1,5%, оскільки процес трансформації бізнесу, очолюваний генеральним директором Філіппом Навратілом, набирає обертів, передає УНН із посиланням на Reuters.

Навратіл, який обійняв посаду у вересні 2025 року, очолив конгломерат, що зіткнувся з проблемою стриманих споживчих витрат та наслідками запровадження мит у США. В основі його стратегії лежить реальне внутрішнє зростання — тобто збільшення обсягів продажу. Ця стратегія також передбачає скорочення присутності Nestlé у таких сегментах, як морозиво, бутильована вода та вітамінні бренди.

"Я задоволений нашим прогресом, — зазначив Навратіл. — Але я не цілком задоволений. Нам ще багато належить зробити, щоб повністю розкрити потенціал бізнесу".

Акції Nestlé, які з початку року зросли більш ніж на 7%, досягли тримісячного максимуму.

Компанія підтвердила свій прогноз щодо органічних продажів на весь 2026 рік, очікуючи зростання в межах 3–4%. Фактичний показник за квартал становив 4%, що перевищило прогнози аналітиків (3,4%).

Реальне внутрішнє зростання сягнуло 2,8%, що виявилося кращим за очікувані 1,5%, тоді як зростання за рахунок підвищення цін склало 1,1% (прогнозувалося 1,9%). Це перший квартал, починаючи з 2024 року, коли зростання органічних продажів Nestlé було зумовлене переважно збільшенням обсягів, а не підвищенням цін.

Аналітики Vontobel у своєму огляді зазначили, що зростання, забезпечене саме обсягами, "вселяє впевненість і є додатковим підтвердженням того, що Nestlé успішно реалізує свої пріоритети розвитку".

"Відновлення стає дедалі переконливішим, хоча справжнім випробуванням залишається стабільність результатів", — додали вони.

Аналітик Barclays Воррен Акерман у своєму коментарі зауважив, що напередодні 2027 року "цінова політика залишається головним предметом дискусій". Існують певні сумніви щодо рівня прибутковості в наступному році, оскільки споживачі змушені скорочувати витрати, тоді як собівартість виробництва зростає. Фінансовий директор Анна Манц спробувала розвіяти побоювання щодо того, що підвищення цін виявилося меншим за очікуване, зазначивши, що у 2026 році ціни зростали помірно порівняно зі значним підвищенням у 2025 році.

"Ми підвищуватимемо ціни настільки, наскільки це можливо, не завдаючи шкоди охопленню споживачів у середньостроковій перспективі, — сказала Манц. — З огляду на інфляційне середовище, у 2027 році ми, ймовірно, побачимо подальше зростання цін".

Додамо

Компанія Nestlé також повідомила, що виключила свій російський підрозділ зі зведеної фінансової звітності після того, як минулого місяця москва фактично захопила цей бізнес. Це стало частиною посилення тиску на європейські компанії на тлі підтримки Європою України.

Власник брендів Maggi та Nescafé применшив загальний вплив втрати російських активів.

За словами Манц, російський бізнес, на частку якого припадало близько 2% загального обсягу продажів групи, з кінця вересня більше не включається до консолідованих фінансових результатів. Це не впливає на показники органічного зростання продажів, обсяги реалізації та цінову політику.

Водночас, як зазначила Манц, захоплення активів москвою впливає на звітні показники продажів, операційний прибуток від основної діяльності та вільний грошовий потік, починаючи з четвертого кварталу. Вона додала, що списання чистих активів призведе до погіршення показника чистого боргу приблизно на 900 мільйонів швейцарських франків (1,1 мільярда доларів США) у 2026 році.

У Nestlé повідомили, що загалом вилучають зі свого балансу російські активи вартістю 1,6 мільярда франків, а також відображають негрошові витрати в розмірі близько 1,4 мільярда франків, пов’язані з накопиченими курсовими різницями.

Антоніна Туманова

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