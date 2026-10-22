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The Economist

Nestlé превысила ожидания по продажам — как им это удалось и что с активами в рф

Киев • УНН

 • 1338 просмотра

Органические продажи Nestlé в третьем квартале выросли на 4%, превысив прогноз аналитиков. Компания исключила российские активы из отчётности.

Nestlé превысила ожидания по продажам — как им это удалось и что с активами в рф
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Компания Nestlé сообщила о росте органических продаж в третьем квартале, превысившем ожидания. Это привело к повышению стоимости акций швейцарского производителя продуктов питания примерно на 1,5%, поскольку процесс трансформации бизнеса под руководством генерального директора Филиппа Навратила набирает обороты, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Навратил, который занял должность в сентябре 2025 года, возглавил конгломерат, столкнувшийся с проблемой сдержанных потребительских расходов и последствиями введения пошлин в США. В основе его стратегии лежит реальный внутренний рост — то есть увеличение объемов продаж. Эта стратегия также предусматривает сокращение присутствия Nestlé в таких сегментах, как мороженое, бутилированная вода и витаминные бренды.

"Я доволен нашим прогрессом, — отметил Навратил. — Но я не вполне доволен. Нам еще многое предстоит сделать, чтобы полностью раскрыть потенциал бизнеса".

Акции Nestlé, которые с начала года выросли более чем на 7%, достигли трехмесячного максимума.

Компания подтвердила свой прогноз по органическим продажам на весь 2026 год, ожидая роста в пределах 3–4%. Фактический показатель за квартал составил 4%, что превысило прогнозы аналитиков (3,4%).

Реальный внутренний рост достиг 2,8%, что оказалось лучше ожидаемых 1,5%, тогда как рост за счет повышения цен составил 1,1% (прогнозировалось 1,9%). Это первый квартал с 2024 года, когда рост органических продаж Nestlé был обусловлен преимущественно увеличением объемов, а не повышением цен.

Аналитики Vontobel в своем обзоре отметили, что рост, обеспеченный именно объемами, "вселяет уверенность и является дополнительным подтверждением того, что Nestlé успешно реализует свои приоритеты развития".

"Восстановление становится все более убедительным, хотя настоящим испытанием остается стабильность результатов", — добавили они.

Аналитик Barclays Уоррен Акерман в своем комментарии отметил, что накануне 2027 года "ценовая политика остается главным предметом дискуссий". Существуют определенные сомнения относительно уровня прибыльности в следующем году, поскольку потребители вынуждены сокращать расходы, тогда как себестоимость производства растет. Финансовый директор Анна Манц попыталась развеять опасения по поводу того, что повышение цен оказалось ниже ожидаемого, отметив, что в 2026 году цены росли умеренно по сравнению со значительным повышением в 2025 году.

"Мы будем повышать цены настолько, насколько это возможно, не нанося ущерба охвату потребителей в среднесрочной перспективе, — сказала Манц. — С учетом инфляционной среды в 2027 году мы, вероятно, увидим дальнейший рост цен".

Добавим

Компания Nestlé также сообщила, что исключила свое российское подразделение из консолидированной финансовой отчетности после того, как в прошлом месяце москва фактически захватила этот бизнес. Это стало частью усиления давления на европейские компании на фоне поддержки Европой Украины.

Владелец брендов Maggi и Nescafé преуменьшил общее влияние потери российских активов.

По словам Манц, российский бизнес, на долю которого приходилось около 2% общего объема продаж группы, с конца сентября больше не включается в консолидированные финансовые результаты. Это не влияет на показатели органического роста продаж, объемы реализации и ценовую политику.

В то же время, как отметила Манц, захват активов москвой влияет на отчетные показатели продаж, операционную прибыль от основной деятельности и свободный денежный поток начиная с четвертого квартала. Она добавила, что списание чистых активов приведет к ухудшению показателя чистого долга примерно на 900 миллионов швейцарских франков (1,1 миллиарда долларов США) в 2026 году.

В Nestlé сообщили, что в общей сложности исключают из своего баланса российские активы стоимостью 1,6 миллиарда франков, а также отражают неденежные расходы в размере около 1,4 миллиарда франков, связанные с накопленными курсовыми разницами.

Антонина Туманова

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