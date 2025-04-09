Украина заключила кредитное соглашение с Великобританией на 181 млн фунтов стерлингов для развития ядерной отрасли

НАЭК 'Энергоатом' заключил кредитное соглашение с консорциумом банков на £181 млн для закупки ядерного топлива у Urenco. Кредит на 5 лет обеспечен гарантией правительства Великобритании через UKEF.