Аналитики Barclays предупреждают, что новые пошлины США, особенно для Европы и Китая, могут привести к рецессии. Высокие пошлины и
неопределенность создают риски для прибылей компаний.
Ведущие банки Уолл-стрит планируют продать кредиты на $3 млрд, выданные Илону Маску для покупки Twitter в 2022 году. Продажа
состоится через неделю после успешной реализации $5,5 млрд долга во главе с Morgan Stanley.
Цены на нефть WTI и Brent выросли после введения Трампом новых торговых пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая. Канадские
энергоносители будут облагаться 10% пошлиной, мексиканские - 25%.
Tesla планирует запустить сервис беспилотных такси в Остине летом 2025 года. Компания также анонсировала выпуск робота Optimus и
масштабное производство «кибертакси» до 2026 года.
Банки планируют продать большую часть долговых активов X (бывший Twitter) по цене 90-95 центов за доллар. Продажа $3 млрд долга
является попыткой минимизировать убытки от сделки с Маском на $44 млрд.
Capri Holdings ищет покупателя для своего люксового бренда Versace из-за падения продаж. Итальянский дом моды Prada
рассматривается как потенциальный покупатель, оценочная стоимость сделки - до $2,19 млрд.
НАЭК 'Энергоатом' заключил кредитное соглашение с консорциумом банков на £181 млн для закупки ядерного топлива у Urenco. Кредит на 5 лет обеспечен гарантией правительства Великобритании через UKEF.