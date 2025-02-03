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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Цены на нефть выросли на фоне введения пошлин Трампом

Цены на нефть выросли на фоне введения пошлин Трампом

Киев  •  УНН

 • 2187 просмотра

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Цены на нефть WTI и Brent выросли после введения Трампом новых торговых пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая. Канадские энергоносители будут облагаться 10% пошлиной, мексиканские - 25%.

Цены на нефть выросли после введения президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая, что вызвало опасения относительно возможных перебоев в поставках сырья, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как указано, потенциальное снижение спроса на топливо одновременно ограничило масштабы роста цен.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались на уровне $73,89 за баррель, что на $1,36 (+1,88%) выше предыдущего показателя. Ранее в ходе сессии цена WTI достигла $75,18 за баррель - максимального уровня с 24 января.

Фьючерсы на Brent выросли на 73 цента (+0,96%), достигнув $76,40 за баррель, тогда как во время торгов цена поднималась до $77,34.

В субботу Трамп приказал ввести масштабные тарифы на импорт из Китая, Канады и Мексики, что может вызвать новый виток торговой войны, угрожая глобальному экономическому росту и усилению инфляционного давления.

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По данным Белого дома, энергетические товары из Канады будут облагаться 10% пошлиной, тогда как импорт энергоносителей из Мексики подпадет под полное 25% налогообложения.

«Относительно мягкая позиция в отношении канадского импорта энергоносителей, скорее всего, обусловлена осторожностью. Тарифы на импорт канадских энергоносителей, вероятно, будут более разрушительными для внутренних энергетических рынков, чем тарифы на импорт мексиканских энергоносителей, и даже могут быть контрпродуктивными для одной из ключевых целей президента - снижения цен на энергоносители», - отмечает аналитик Barclays Амарприт Сингх.

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По данным Министерства энергетики США, основными поставщиками нефти в страну остаются Канада и Мексика, на которые приходится около 25% сырья, перерабатываемого американскими НПЗ для производства бензина и печного топлива.

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Впрочем, в следующем квартале цены на нефть могут снизиться, поскольку введенные тарифы продолжат ослаблять перспективы спроса. Дополнительное давление на рынок также создает вероятное влияние Трампа на ОПЕК+, что может заставить альянс пересмотреть политику сокращения добычи.

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В то же время, по информации делегатов группы производителей, ОПЕК+ вряд ли изменит текущий курс постепенного наращивания добычи на своей встрече в понедельник, несмотря на давление со стороны Трампа.

Напомним 

Биткоин обвалился на 10% после введения торговых пошлин Дональдом Трампом, что вызвало панику на крипторынке. Инвесторы начали избавляться от рисковых активов на фоне обострения торговой войны между США, Китаем, Канадой и Мексикой.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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