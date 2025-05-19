Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

Американский режиссер и сценарист Уэс Андерсон на пресс-конференции в Каннах, посвященной его новому фильму "Финикийская схема", раскритиковал предложенную Дональдом Трампом пошлину на фильмы, снятые за рубежом. Он заявил, что не понимает, как это будет работать, сообщает Variety, пишет УНН.

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"Можно ли задержать фильм на таможне? Он так не перевозится", – заявил режиссер, вызвав смех всех присутствующих.

Фильм "Финикийская схема", в котором снимается огромный актерский состав постоянных актеров Андерсона, частично снят в Германии. Когда Андерсона спросили о пошлинах, он сначала ответил: "Я думал, вы говорили, что он нам что-то предлагает. Трамп это видел?"

Впрочем, впоследствии Андерсон начал высмеивать эту идею, риторически спросив, можно ли задержать фильм на таможне.

"Эта пошлина интересна, потому что я никогда раньше не слышал о 100% пошлине. Я не эксперт в этой области экономики, но мне кажется, что это означает, что он говорит, что заберет все деньги. А что мы тогда получаем? Поэтому для меня это сложно. Можно ли задержать фильм на таможне? Он так не доставляется".

Что известно о фильме "Финикийская схема"

Фильм "Финикийская схема" представляет собой забавную трилогию, в которой снимаются Бенисио дель Торо, Майкл Сера и известная звездная актриса Миа Треплтон, дочь Кейт Уинслет. Дель Торо играет бизнес-магната Жа-Жа Корду, одного из самых богатых людей в Европе и объекта неоднократных покушений, тогда как Треплтон играет роль его отчужденной дочери – монахини сестры Лизель, которая курит и пьет алкоголь. Как и Треплтон, Сера — новичок в труппе Андерсонов, играя репетитора по имени Бьерн Лунд.

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Говоря об идее создания фильма, Андерсон сказал, что он и соавтор сценария Роман Коппола сначала намеревались написать что-то "очень мрачное" о бизнес-магнате, которого "на самом деле не волнует, как важные решения, которые он сам себе дал, чтобы принимать для мира, влияют на население, рабочую силу и ландшафты".

"Андерсон добавил, что "Существовала тьма определенного типа капитализма, на которой мы это строили, но она завела нас куда-то в другое место. Нам нужна кушетка психиатра, чтобы действительно правильно ответить на этот вопрос, и даже тогда я не знаю. Но это как-то в ДНК", - добавил Андерсон.

В основе фильма лежат отношения отца и дочери между дель Торо и Триплтон. Андерсон объяснил, что у него, Копполы и дель Торо есть дочери, а затем начал петь серенаду 14-летней дочери Копполы, которая была в первом ряду.

Затем дель Торо углубился в сюжетную арку своего персонажа в фильме, где он превращается из безжалостного титана индустрии в несколько любящего отца.

"Эта часть была такой сочной. Было так много вариантов, куда пойти. Персонаж полон противоречий, и он развивается от А до Я. Поэтому это было действительно сложно и увлекательно. Ты просто отдаешь Уэсу все, что можешь, а потом он творит свою магию в монтажной комнате, и, знаете, ты получаешь то, что получаешь. … Юмор это то, о чем мы говорили. Просто надо быть честным и серьезным. И если юмор приходит, то он приходит", – сказал дель Торо об игре Жа-жа.

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