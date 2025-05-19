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Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

Киев • УНН

 • 3148 просмотра

Американский режиссер Вес Андерсон раскритиковал идею Дональда Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей. Он не понимает, как можно задержать фильм на таможне.

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

Американский режиссер и сценарист Уэс Андерсон на пресс-конференции в Каннах, посвященной его новому фильму "Финикийская схема", раскритиковал предложенную Дональдом Трампом пошлину на фильмы, снятые за рубежом. Он заявил, что не понимает, как это будет работать, сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

"Можно ли задержать фильм на таможне? Он так не перевозится", – заявил режиссер, вызвав смех всех присутствующих.

Фильм "Финикийская схема", в котором снимается огромный актерский состав постоянных актеров Андерсона, частично снят в Германии. Когда Андерсона спросили о пошлинах, он сначала ответил: "Я думал, вы говорили, что он нам что-то предлагает. Трамп это видел?"

Впрочем, впоследствии Андерсон начал высмеивать эту идею, риторически спросив, можно ли задержать фильм на таможне.

"Эта пошлина интересна, потому что я никогда раньше не слышал о 100% пошлине. Я не эксперт в этой области экономики, но мне кажется, что это означает, что он говорит, что заберет все деньги. А что мы тогда получаем? Поэтому для меня это сложно. Можно ли задержать фильм на таможне? Он так не доставляется".

Что известно о фильме "Финикийская схема"

Фильм "Финикийская схема" представляет собой забавную трилогию, в которой снимаются Бенисио дель Торо, Майкл Сера и известная звездная актриса Миа Треплтон, дочь Кейт Уинслет. Дель Торо играет бизнес-магната Жа-Жа Корду, одного из самых богатых людей в Европе и объекта неоднократных покушений, тогда как Треплтон играет роль его отчужденной дочери – монахини сестры Лизель, которая курит и пьет алкоголь. Как и Треплтон, Сера — новичок в труппе Андерсонов, играя репетитора по имени Бьерн Лунд.

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Говоря об идее создания фильма, Андерсон сказал, что он и соавтор сценария Роман Коппола сначала намеревались написать что-то "очень мрачное" о бизнес-магнате, которого "на самом деле не волнует, как важные решения, которые он сам себе дал, чтобы принимать для мира, влияют на население, рабочую силу и ландшафты".

"Андерсон добавил, что "Существовала тьма определенного типа капитализма, на которой мы это строили, но она завела нас куда-то в другое место. Нам нужна кушетка психиатра, чтобы действительно правильно ответить на этот вопрос, и даже тогда я не знаю. Но это как-то в ДНК", - добавил Андерсон.

В основе фильма лежат отношения отца и дочери между дель Торо и Триплтон. Андерсон объяснил, что у него, Копполы и дель Торо есть дочери, а затем начал петь серенаду 14-летней дочери Копполы, которая была в первом ряду.

Затем дель Торо углубился в сюжетную арку своего персонажа в фильме, где он превращается из безжалостного титана индустрии в несколько любящего отца.

"Эта часть была такой сочной. Было так много вариантов, куда пойти. Персонаж полон противоречий, и он развивается от А до Я. Поэтому это было действительно сложно и увлекательно. Ты просто отдаешь Уэсу все, что можешь, а потом он творит свою магию в монтажной комнате, и, знаете, ты получаешь то, что получаешь. … Юмор это то, о чем мы говорили. Просто надо быть честным и серьезным. И если юмор приходит, то он приходит", – сказал дель Торо об игре Жа-жа.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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