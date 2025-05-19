Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

Американський режисер та сценарист Вес Андерсон на прес-конференції в Каннах, присвяченій його новому фільму "Фінікійська схема", розкритикував запропоноване Дональдом Трампом мито на фільми, зняті за кордоном. Він заявив, що не розуміє, як це працюватиме, повідомляє Variety, пише УНН.

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"Чи можна затримати фільм на митниці? Він так не перевозиться", – заявив режисер, викликавши сміх усіх присутніх.

Фільм "Фінікійська схема", у якому знімається величезний акторський склад постійних акторів Андерсона, частково знятий у Німеччині. Коли Андерсона запитали про мита, він спочатку відповів: "Я думав, ви казали, що він нам щось пропонує. Трамп це бачив?"

Втім, згодом Андерсон почав глузувати з цієї ідеї, риторично спитавши, чи можна затримати фільм на митниці.

"Це мито цікаве, бо я ніколи раніше не чув про 100% мито. Я не експерт у цій галузі економіки, але мені здається, що це означає, що він каже, що забере всі гроші. А що ми тоді отримуємо? Тож для мене це складно. Чи можна затримати фільм на митниці? Він так не доставляється".

Що відомо про фільм "Фінікійська схема"

Фільм "Фінікійська схема" представляє собою кумедну трилогюя, в якій знімаються Бенісіо дель Торо, Майкл Сера та відома зіркова акторка Міа Треплтон, дочка Кейт Вінслет. Дель Торо грає бізнес-магната Жа-Жа Корду, одного з найбагатших людей у Європі та об'єкта неодноразових замахів, тоді як Треплтон грає роль його відчуженої дочки – черниці сестри Лізель, яка курить та п'є алкоголь. Як і Треплтон, Сера — новачок у трупі Андерсонів, граючи репетитора на ім'я Бйорн Лунд.

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Говорячи про ідею створення фільму, Андерсон сказав, що він та співавтор сценарію Роман Коппола спочатку мали намір написати щось "дуже похмуре" про бізнес-магната, якого "насправді не хвилює, як важливі рішення, які він сам собі дав, щоб приймати для світу, впливають на населення, робочу силу та ландшафти".

"Андерсон додав, що "Існувала темрява певного типу капіталізму, на якій ми це будували, але вона завела нас кудись в інше місце. Нам потрібна кушетка психіатра, щоб дійсно правильно відповісти на це питання, і навіть тоді я не знаю. Але це якось у ДНК", - додав Андерсон.

В основі фільму лежать стосунки батька та доньки між дель Торо та Тріплтон. Андерсон пояснив, що у нього, Копполи та дель Торо є доньки, а потім почав співати серенаду 14-річній доньці Копполи, яка була в першому ряду.

Потім дель Торо занурився у сюжетну арку свого персонажа у фільмі, де він перетворюється з безжального титана індустрії на дещо люблячого батька.

"Ця частина була такою соковитою. Було так багато варіантів, куди піти. Персонаж сповнений суперечностей, і він розвивається від А до Я. Тож це було справді складно та захопливо. Ти просто віддаєш Весу все, що можеш, а потім він творить свою магію в монтажній кімнаті, і, знаєте, ти отримуєш те, що отримуєш. … Гумор це те, про що ми говорили. Просто треба бути чесним і серйозним. І якщо гумор приходить, то він приходить", – сказав дель Торо про гру Жа-жа.

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