Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Міністерство охорони здоров'я провело позачергову перевірку однієї з ТОВ клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах щодо смерті бізнесмена Аднана Ківана. Незважаючи на гучний скандал довкола клініки, Odrex може продовжити роботу завдяки іншим ТОВ та ліцензіям, виданим на них.

Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”

Міністерство охорони здоровʼя тиждень тому провело позачергову перевірку дотримання ліцензійних умов клінікою Odrex, яка опинилась в центрі найгучнішого медичного скандалу країни 2025 року. Чи зможе МОЗ зупинити медичну діяльність приватної клініки, яку десятки людей звинувачують в порушеннях протоколів лікування та смертях пацієнтів, читайте в матеріалі УНН

Міністерство охорони здоровʼя 25-26 листопада провело позачергову перевірку дотримання ліцензійних умов клінікою Odrex, зокрема перевірка стосувалася ТОВ "Дім медицини", яка фігурує у кримінальних справах, щодо смерті в стінах клініки українського бізнесмена Аднана Ківана. Відповідно до інформації слідства, судово-медична експертиза встановила прямий причинно-наслідковий зв’язок між діями медиків "Одрекса" та смертю Аднана Ківана: лікарі не забезпечили належного реагування на ускладнення, не призначили необхідних препаратів, зокрема антибіотиків після операції, та проводили процедури, протипоказані у його стані.

Колишній міністр охорони здоровʼя України Олег Мусій вважає, що у випадку, якщо якість надання медичної допомоги в клініці "Одрекс" не відповідає сучасним вимогам – їх ліцензія може бути відкликаною. 

Повинно бути дослідження, а особливо експертиза, про якість надання медичної допомоги. Питання виключно в якості надання медичної допомоги. Якщо були дотримані всі вимоги, всі протоколи лікування, то вини, відповідно, немає у медиків. А якщо були порушення, то це порушення ліцензійних умов, то тоді ліцензію можна відкликати 

– заявив експерт.

Та попри це - питання комплексної перевірки клініки "Одрекс" досі залишилося без відповіді. Адже, як писав УНН раніше, приватна одеська клініка має кілька дійсних ТОВ та медичних ліцензій. Зокрема, редакції УНН відомо, що МОЗ влітку 2025 року видав нову медичну ліцензію на ТОВ "Медичний дім "Одрекс". Крім того, медустанова має ще одну активну ТОВ "Центр медицини" з ліцензією, виданою ще у 2012 році. Саме на основі цієї ліцензії й функціонує клініка зараз. 

Тож, відкликання однієї медичної ліцензії ТОВ "Дім медицини" глобально не вирішить проблему Odrex. Клініка продовжить функціонувати та надавати медичні послуги завдяки іншим ліцензіям, які МОЗ їм без проблем видає. 

Таку поступливість МОЗ щодо клініки Odrex можна пояснити можливими особистими звʼязками генерального директора клініки та міністра Віктора Ляшка. Адже відомо, що генеральний директор Odrex Тигран Арутюнян у липні 2023 року увійшов до робочої групи МОЗ, створеної для розвитку приватної медицини. Очолював її особисто міністр Віктор Ляшко. За таких умов можна припустити, що керівник клініки має можливість впливати на певні процеси всередині міністерства або користуватися особистими контактами для збереження лояльності регулятора.

Саме такі обставини створюють очевидний конфлікт інтересів і можуть пояснювати, чому міністерство протягом року не реагувало на скарги, заяви, публічні історії постраждалих і навіть на смерть пацієнта у стінах клініки та проведення активних слідчих дій за цим фактом.

А поки МОЗ аналізує результати перевірки всього лише однієї з безлічі ТОВ "Одрекс", родини померлих та колишні пацієнти клініки просять правоохоронців провести розслідування та покарати винних. 

Історії жертв "лікування" в Odrex, що жахають

Однією з найрезонансніших смертей в стінах приватної клініки Odrex – є смерть  одеського девелопера Аднана Ківана. За фактом його смерті відкрито кримінальні провадження, а двом лікарям клініки вже повідомлено про підозри. Їм інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта. 

Саме ця справа стала поштовхом для того, щоб інші родини обʼєдналися та почали відкрито говорити про власний досвід лікування в клініці. Публічний резонанс виявився настільки значним, що на YouTube вийшов документальний фільм "Осине гніздо", у якому зібрані історії пацієнтів Odrex. Колишні пацієнти та рідні тих, хто назавжди закрив очі в стінах клініки "Одрекс", розповідають про можливі порушення: фальсифікацію медичної документації, підробку підписів рідних пацієнтів, вимагання грошей та погрози, порушення стерильності у реанімації та хірургії клініки, численні внутрішньолікарняні інфекції і лікування пацієнтів не за протоколами. 

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Odrex
Фільм
Віктор Ляшко