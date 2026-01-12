Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Ексклюзив
08:44 • 9468 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 10131 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16 • 15731 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 26551 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 34970 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 31894 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 30784 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 57488 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 38474 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 35675 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
86%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto12 січня, 00:00 • 15989 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 18100 перегляди
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12 січня, 02:10 • 12517 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму05:52 • 10298 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 6676 перегляди
Публікації
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 952 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 6968 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 57495 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 67242 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 115953 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Марко Рубіо
Василь Стус
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Крим
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 18230 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 18570 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 25873 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 28387 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 84337 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Шахед-136

Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке намагалося продати велику партію трофейної зброї. З незаконного обігу вилучено 75 одиниць вогнепальної зброї, майже 13 тисяч набоїв та 38 гранат.

Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час повномасштабної війни. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та СБУ, пише УНН.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено діяльність організованої групи, яка налагодила міжрегіональний нелегальний ринок озброєння. Зброю та боєприпаси збували в різних регіонах, частину переробляли у підпільних майстернях

- йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування проведено 19 санкціонованих обшуків на території Київської та Дніпропетровської областей, а також чотири етапи контрольованих оперативних закупок.

З незаконного обігу вилучено 75 одиниць вогнепальної зброї, майже 13 тисяч набоїв, 38 гранат, 21 засіб ініціації, два гранатомети, а також грошові кошти - понад 450 тис. грн та 11 тис. доларів США.

Встановлено, що учасники групи облаштували підпільні майстерні за місцями проживання, де доукомплектовували та готували озброєння до подальшого збуту. Вилучено також обладнання, чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони та транспортні засоби.

Відновивши бойові властивості озброєнь, зловмисники підшукали клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати зброю для вчинення злочинів.

Правоохоронці викрили учасників угруповання ще на етапі підготовки до продажу засобів ураження. В ході здійснення контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали всіх "на гарячому" під час передачі бойових зразків.

П’ятьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Трьом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, ще трьом - за ч. 1 ст. 263 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Гранатомети, автомати, вибухівка: силовики ліквідували мережу збуту "трофейної" зброї в Україні09.12.25, 14:50 • 3794 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Банківська картка
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпропетровська область
Служба безпеки України