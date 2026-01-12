Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час повномасштабної війни. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та СБУ, пише УНН.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури припинено діяльність організованої групи, яка налагодила міжрегіональний нелегальний ринок озброєння. Зброю та боєприпаси збували в різних регіонах, частину переробляли у підпільних майстернях - йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування проведено 19 санкціонованих обшуків на території Київської та Дніпропетровської областей, а також чотири етапи контрольованих оперативних закупок.

З незаконного обігу вилучено 75 одиниць вогнепальної зброї, майже 13 тисяч набоїв, 38 гранат, 21 засіб ініціації, два гранатомети, а також грошові кошти - понад 450 тис. грн та 11 тис. доларів США.

Встановлено, що учасники групи облаштували підпільні майстерні за місцями проживання, де доукомплектовували та готували озброєння до подальшого збуту. Вилучено також обладнання, чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони та транспортні засоби.

Відновивши бойові властивості озброєнь, зловмисники підшукали клієнтів для продажу. Ними виявилися представники місцевих кримінальних кіл, які могли використати зброю для вчинення злочинів.

Правоохоронці викрили учасників угруповання ще на етапі підготовки до продажу засобів ураження. В ході здійснення контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали всіх "на гарячому" під час передачі бойових зразків.

П’ятьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Трьом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, ще трьом - за ч. 1 ст. 263 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Гранатомети, автомати, вибухівка: силовики ліквідували мережу збуту "трофейної" зброї в Україні