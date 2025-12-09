Гранатомети, автомати, вибухівка: силовики ліквідували мережу збуту "трофейної" зброї в Україні

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального продажу "трофейної" зброї та боєприпасів у різних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За результатами комплексних заходів затримано дев’ятьох ділків, які торгували засобами ураження, що приховано вивезли із деокупованих районів та зони бойових дій - йдеться у повідомленні.

Серед вилученого у фігурантів: російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка та набої різного калібру.

Так, на Київщині в Бучанському районі викрито двох ухилянтів, які порізно переховувались від мобілізації та планували підпільно продавати зброю.

В одного із зловмисників під час обшуків вилучено партію бойових гранат РГН та боєприпасів до стрілецького озброєння, які він готував до збуту.

Інший фігурант зберігав пістолети, серед яких системи ТТ з набоями кустарного виробництва.

Також затримано зловмисника, причетного до вибуху в столичному сортувальному центрі "Укрпошти". Нагадаємо, у жовтні під час огляду посилки стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро працівників пошти та митниці.

Затриманим виявився 52-річний киянин, який передав жителю Тернополя боєприпаси нібито для виготовлення "сувенірів". Під час обшуку в його оселі правоохоронці вилучили гранати, набої та постріли для гранатомета - додають правоохоронці.

У Вінницькій області на підпільній торгівлі зброєю викрито місцевого безробітного, який підшукував клієнтів для збуту ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Для маскування ділок обіцяв замовникам відправити розукомплектовану зброю поштою у вигляді "побутових" посилок.

На Донеччині у Краматорському районі затримано ще п’ятьох фігурантів. Серед них мобілізований, який самовільно залишив військову частину на території регіону.

Як встановило розслідування, зловмисники двома групами окремо одна від одної вивозили зброю з фронтових територій, а потім пропонували "трофеї" на чорному ринку.

Під час обшуків у фігурантів вилучено понад пів кілограма тротилу, який вони власноруч діставали з боєприпасів для продажу.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

