Гранатомети, автомати, вибухівка: силовики ліквідували мережу збуту "трофейної" зброї в Україні

$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 3978 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 10042 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 17186 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
07:23 • 28543 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 21310 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 26910 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 37652 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 32689 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34525 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32330 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
88%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Порятунок" по-путінськи: у рф сотні біженців з України виганяють із санаторію - ЦПД9 грудня, 03:32 • 22069 перегляди
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого МиколаяPhoto08:11 • 14392 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 10363 перегляди
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську09:24 • 10550 перегляди
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо09:55 • 9626 перегляди
Публікації
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto12:00 • 3824 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
09:02 • 17200 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців07:23 • 28558 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 53840 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 49185 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лев XIV
Антоніу Кошта
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Європа
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Білорусь
Реклама
УНН Lite
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно08:36 • 10683 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 22943 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 59529 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 65481 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 75584 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Forbes
The New York Times

Гранатомети, автомати, вибухівка: силовики ліквідували мережу збуту "трофейної" зброї в Україні

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Служба безпеки та Національна поліція запобігли нелегальному продажу трофейної зброї та боєприпасів, затримавши дев'ятьох ділків. Серед вилученого російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка та набої різного калібру.

Гранатомети, автомати, вибухівка: силовики ліквідували мережу збуту "трофейної" зброї в Україні

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального продажу "трофейної" зброї та боєприпасів у різних регіонах України. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За результатами комплексних заходів затримано дев’ятьох ділків, які торгували засобами ураження, що приховано вивезли із деокупованих районів та зони бойових дій

- йдеться у повідомленні.

Серед вилученого у фігурантів: російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка та набої різного калібру.

Так, на Київщині в Бучанському районі викрито двох ухилянтів, які порізно переховувались від мобілізації та планували підпільно продавати зброю.

В одного із зловмисників під час обшуків вилучено партію бойових гранат РГН та боєприпасів до стрілецького озброєння, які він готував до збуту.

Інший фігурант зберігав пістолети, серед яких системи ТТ з набоями кустарного виробництва.

Також затримано зловмисника, причетного до вибуху в столичному сортувальному центрі "Укрпошти". Нагадаємо, у жовтні під час огляду посилки стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро працівників пошти та митниці.

Затриманим виявився 52-річний киянин, який передав жителю Тернополя боєприпаси нібито для виготовлення "сувенірів". Під час обшуку в його оселі правоохоронці вилучили гранати, набої та постріли для гранатомета

- додають правоохоронці.

У Вінницькій області на підпільній торгівлі зброєю викрито місцевого безробітного, який підшукував клієнтів для збуту ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Для маскування ділок обіцяв замовникам відправити розукомплектовану зброю поштою у вигляді "побутових" посилок.

На Донеччині у Краматорському районі затримано ще п’ятьох фігурантів. Серед них мобілізований, який самовільно залишив військову частину на території регіону.

Як встановило розслідування, зловмисники двома групами окремо одна від одної вивозили зброю з фронтових територій, а потім пропонували "трофеї" на чорному ринку.

Під час обшуків у фігурантів вилучено понад пів кілограма тротилу, який вони власноруч діставали з боєприпасів для продажу.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Зламував акаунти і продавав на хакерський форум: поліція викрила чоловіка з Буковини09.12.25, 13:48 • 1098 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Обшук
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Донецька область
Вінницька область
Київська область
Служба безпеки України
Укрпошта
Україна
Тернопіль