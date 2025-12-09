$42.070.01
Зламував акаунти і продавав на хакерський форум: поліція викрила чоловіка з Буковини

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Кіберполіція викрила мешканця Буковини, який зламував акаунти в соцмережах та продавав їх на хакерському форумі. Чоловік створив шкідливе ПЗ, адміністрував ботоферму та став "арбітром" форуму, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Зламував акаунти і продавав на хакерський форум: поліція викрила чоловіка з Буковини
Фото: Національна поліція України

Кіберполіцейські Чернівецької області спільно з СБУ викрили мешканця Буковини, який зламував акаунти у соцмережах та продавав їх на хакерському форумі. Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці встановили, що чоловік самостійно створив шкідливе програмне забезпечення для автоматичного зламу акаунтів користувачів соцмереж та інших платформ. Жертвами, здебільшого були громадяни США та Європи.

Зловмисник продавав скомпрометовані акаунти на одному з хакерських форумів. З часом чоловік став довіреною особою адміністраторів цього форуму, отримавши статус "арбітра". Фігурант займався вирішенням спорів між користувачами форуму, зокрема, щодо угод, повʼязаних із купівлею/продажем послуг і цифрових товарів

- йдеться у матеріалі.

Крім того, чоловік адміністрував ботоферму з понад 5 тисяч облікових записів.

Буковинець адміністрував ботоферму з понад 5 тисяч профілів у різних соцмережах, з метою "накрутки" підписників для облікових записів замовників. Зазвичай, це необхідно останнім для реалізації різноманітних тіньових схем та оборудок

 - йдеться у дописі.

Кіберполіція та слідчі поліції Чернівецької області за силової підтримки роти поліції особливого призначення, провели обшуки у помешканні та автомобілі підозрюваного та вилучили комп’ютерну техніку і мобільні пристрої з доказами протиправної діяльності.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут), ч. 1 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України

- повідомляють у поліції.

Статті передбачають до 15 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі, чоловік знаходиться під цілодобовим домашнім арештом, а досудове розслідування триває.

Нагадаємо

У Польщі заарештували громадянина рф, підозрюваного у зламі ІТ-систем кількох польських компаній. Польща фіксує до 4 тисяч кібератак щодня, більшість з яких пов'язані з проросійськими групами.

Алла Кіосак

СуспільствоКримінал та НПТехнології
російська пропаганда
Техніка
Обшук
Соціальна мережа
Війна в Україні
Чернівецька область
Національна поліція України
Служба безпеки України
Європа
Сполучені Штати Америки
Польща