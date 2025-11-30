Гібридні атаки проти Європи: у Польщі затримали російського хакера - ЦПД

$42.190.00
29 листопада, 18:27 • 12025 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 22118 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 18984 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 19215 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 19029 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 15439 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 15273 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 14188 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14787 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 15188 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
"Солідарність, а не егоїстичні інтереси": польський прем'єр Туск жорстко нагадав партнерам по НАТО про мету створення Альянсу
29 листопада, 19:57
Атака на Київщину: три людини залишаються в лікарнях, пошкоджено 15 багатоповерхівок та 72 приватні будинки
29 листопада, 20:20
Зеленський анонсував кандидатуру на посаду міністра юстиції
29 листопада, 20:38
"Це не мова країни, яка претендує на переговори про мир": Санду - про масштабний обстріл рф України
29 листопада, 21:36
The Telegraph: росія кидає в атаки "одноразових піхотинців" без касок та бронежилетів
29 листопада, 21:59
Публікації
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59
"Репараційний" кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
28 листопада, 13:56
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 67267 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі
28 листопада, 12:04
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
28 листопада, 11:00
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
28 листопада, 10:45
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Махмуд Аббас
Мая Санду
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Швеція
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39
Техніка
Опалення
The New York Times
Соціальна мережа
Дипломатка

Гібридні атаки проти Європи: у Польщі затримали російського хакера - ЦПД

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У Польщі заарештували громадянина рф, підозрюваного у зламі ІТ-систем кількох польських компаній. Польща фіксує до 4 тисяч кібератак щодня, більшість з яких пов'язані з проросійськими групами.

Гібридні атаки проти Європи: у Польщі затримали російського хакера - ЦПД

У Польщі заарештували громадянина рф, якого підозрюють у зламі ІТ-систем кількох польських компаній. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, за даними польських правоохоронців, хакер намагався отримати доступ до корпоративних баз даних - ключової цілі більшості російських кібероперацій.

Польща фіксує найбільшу кількість кібератак серед країн ЄС. Щодня виявляють до 4 тисяч інцидентів, з яких близько тисячі становлять реальну загрозу. Найчастіше під ударом опиняються об’єкти критичної інфраструктури

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що польські служби більшість атак пов’язують із проросійськими групами. Так, віцепрем’єр та міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський прямо заявляв: "Польща перебуває в стані гібридної війни з росією".

Попри рекордний бюджет у €1 млрд на кібербезпеку, Польща стикається з внутрішніми вразливостями - застарілим софтом та браком фахівців. Водночас НАТО, навіть маючи відповідні ресурси, досі переважно дотримується пасивної оборони. російські хакери використовують це, щоб посилити атаки, випробовуючи межі кіберстійкості Європи

- констатують у ЦПД.

Там переконані, що ця ситуація вимагає проактивної позиції НАТО у реагуванні на дії рф у кіберпросторі - змінювати застарілі правила, посилювати структури кіберзахисту і виділяти додаткові ресурси.

Нагадаємо

Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що рф може спробувати випробувати оборону польського кордону, використовуючи диверсійно-розвідувальні групи.

Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПД
12.09.25, 23:45

Вадим Хлюдзинський

Європейський Союз
Польща