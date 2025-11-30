Гібридні атаки проти Європи: у Польщі затримали російського хакера - ЦПД
У Польщі заарештували громадянина рф, якого підозрюють у зламі ІТ-систем кількох польських компаній. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Зазначається, що, за даними польських правоохоронців, хакер намагався отримати доступ до корпоративних баз даних - ключової цілі більшості російських кібероперацій.
Польща фіксує найбільшу кількість кібератак серед країн ЄС. Щодня виявляють до 4 тисяч інцидентів, з яких близько тисячі становлять реальну загрозу. Найчастіше під ударом опиняються об’єкти критичної інфраструктури
Вказується, що польські служби більшість атак пов’язують із проросійськими групами. Так, віцепрем’єр та міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський прямо заявляв: "Польща перебуває в стані гібридної війни з росією".
Попри рекордний бюджет у €1 млрд на кібербезпеку, Польща стикається з внутрішніми вразливостями - застарілим софтом та браком фахівців. Водночас НАТО, навіть маючи відповідні ресурси, досі переважно дотримується пасивної оборони. російські хакери використовують це, щоб посилити атаки, випробовуючи межі кіберстійкості Європи
Там переконані, що ця ситуація вимагає проактивної позиції НАТО у реагуванні на дії рф у кіберпросторі - змінювати застарілі правила, посилювати структури кіберзахисту і виділяти додаткові ресурси.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що рф може спробувати випробувати оборону польського кордону, використовуючи диверсійно-розвідувальні групи.
