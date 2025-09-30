У ЦПД попередили: росія може перевіряти міцність кордонів Польщі диверсійними групами

росія може спробувати випробувати оборону польського кордону, використовуючи диверсійно-розвідувальні групи. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, пише УНН.

Деталі

За його словами, глава російської зовнішньої розвідки сергій наришкін фактично озвучив плани кремля. Йдеться не лише про провокаційні польоти безпілотників над територіями країн НАТО, а й про можливу спробу фізичного проникнення російських груп на територію Польщі.

Наришкін та сзр фактично анонсували власні плани – заявив Коваленко.

Основна мета таких дій – протестувати швидкість та рішучість реакції Альянсу, а також вплинути на громадську думку в Європі.

москва намагається поширювати страх серед населення та таким чином знизити рівень підтримки України.

У Центрі протидії дезінформації наголосили: спроби росії залякати європейців приречені на провал, адже союзники залишаються об’єднаними у підтримці Києва.

