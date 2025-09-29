Україна пропонує Польщі й партнерам створити спільний щит від повітряних загроз з боку рф - Зеленський

Київ пропонує Польщі та партнерам створити спільний щит від повітряних загроз з боку росії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Варшавського безпекового форуму, передає УНН.

Наші військові мають досвід й можуть допомогти. Атака дронів на Польщу 10 вересня була тестом не лише для неї, а для всього НАТО. Літаки рф порушили повітряний простір Естонії, нові інциденти з дронами у північній Європі – це ще одне випробування для НАТО. росія хоче відволікти увагу від жорстокої війни проти України. Україна пропонує Польщі й партнерам створити спільний щит від повітряних загроз й це можливо. Україна здатна протистояти всім типам російських дронів. Якщо ми діятимемо разом у регіоні, то у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього