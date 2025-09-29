Україна пропонує Польщі й партнерам створити спільний щит від повітряних загроз з боку рф - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський запропонував Польщі та партнерам створити спільний щит від повітряних загроз рф, посилаючись на досвід України. Він також зазначив, що росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів.
Київ пропонує Польщі та партнерам створити спільний щит від повітряних загроз з боку росії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Варшавського безпекового форуму, передає УНН.
Наші військові мають досвід й можуть допомогти. Атака дронів на Польщу 10 вересня була тестом не лише для неї, а для всього НАТО. Літаки рф порушили повітряний простір Естонії, нові інциденти з дронами у північній Європі – це ще одне випробування для НАТО. росія хоче відволікти увагу від жорстокої війни проти України. Україна пропонує Польщі й партнерам створити спільний щит від повітряних загроз й це можливо. Україна здатна протистояти всім типам російських дронів. Якщо ми діятимемо разом у регіоні, то у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього
Зеленський заявив, що є все більше доказів, що росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів, які спричинили збої в Північній Європі.
Якщо танкери рф служать платформами для дронів, то такі танкери не повинні вільно діяти в Балтиці. Це фактично військова діяльність росії проти європейської країни. Тож Європа має право закрити протоки й морські шляхи для свого захисту
Доповнення
Міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова брати участь у проєкті "Стіна дронів". Україна зараз прагне та може відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози.
Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс заявляв, що ЄС може значно покращити свої можливості виявлення дронів протягом року, але знадобиться набагато більше часу, щоб створити повноцінну мережу на суші та на морі, здатну відстежувати та знищувати цілі.