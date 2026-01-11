Трампа проінформували про варіанти удару по Ірану на тлі триваючих протестів - NYT

$42.990.00
50.180.00
ukenru
Ексклюзив
09:33 • 602 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
06:05 • 10894 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
04:31 • 19811 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 30660 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 50740 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 37906 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 31505 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 35669 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 58463 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 40188 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
87%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
КВІР оголосив безпеку "червоною лінією" та пообіцяв придушити протести в Ірані10 січня, 23:53 • 4256 перегляди
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об’єкт - мер10 січня, 23:59 • 17364 перегляди
У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США11 січня, 01:06 • 18003 перегляди
Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА11 січня, 01:12 • 16865 перегляди
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран07:03 • 10341 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
09:33 • 602 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 44704 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 93223 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 119384 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 89808 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Беньямін Нетаньягу
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 14987 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 17806 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 73544 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 74714 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 95182 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Фільм

Трампа проінформували про варіанти удару по Ірану на тлі триваючих протестів - NYT

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Президент США Дональд Трамп розглядає варіанти військових дій проти Ірану у відповідь на жорстке придушення антиурядових протестів. Остаточного рішення поки немає, але сценарії серйозно обговорюються.

Трампа проінформували про варіанти удару по Ірану на тлі триваючих протестів - NYT

Президент США Дональд Трамп розглядає варіанти військових дій проти Ірану у відповідь на жорстке придушення антиурядових протестів. Остаточного рішення наразі не ухвалено, але в адміністрації підтверджують, що такі сценарії серйозно обговорюються. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

"За словами кількох американських чиновників, знайомих з цим питанням, президента Трампа останніми днями проінформували про нові варіанти військових ударів по Ірану, на тлі того, як він розглядає можливість виконання своєї погрози напасти на країну за придушення протестувальників. Пан Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, але офіційні особи заявили, що він серйозно розглядає можливість санкціонування удару у відповідь на зусилля іранського режиму придушити демонстрації, спричинені поширеними економічними проблемами", – пише видання.

За попередньою інформацією, президенту США було запропоновано низку варіантів, включаючи удари по невійськових об'єктах у Тегерані.

"Іран, можливо, дивиться на свободу, як ніколи раніше", – написав Дональд Трамп у соціальних мережах.

А також додав: "США готові допомогти!!!"

Нагадаємо

Адміністрація Трампа обговорює можливі повітряні удари по військових об'єктах Ірану. Це відповідь на ймовірну ескалацію насильства проти протестувальників.

Ізраїль привів свої збройні сили у підвищену готовність через можливе військове втручання США в Іран. Це сталося на тлі антиурядових протестів в Ірані та заяви Трампа про готовність допомогти іранському народу.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Сутички
Ізраїль
The New York Times
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран