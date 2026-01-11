Трампа проінформували про варіанти удару по Ірану на тлі триваючих протестів - NYT

Президент США Дональд Трамп розглядає варіанти військових дій проти Ірану у відповідь на жорстке придушення антиурядових протестів. Остаточного рішення наразі не ухвалено, але в адміністрації підтверджують, що такі сценарії серйозно обговорюються. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

"За словами кількох американських чиновників, знайомих з цим питанням, президента Трампа останніми днями проінформували про нові варіанти військових ударів по Ірану, на тлі того, як він розглядає можливість виконання своєї погрози напасти на країну за придушення протестувальників. Пан Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, але офіційні особи заявили, що він серйозно розглядає можливість санкціонування удару у відповідь на зусилля іранського режиму придушити демонстрації, спричинені поширеними економічними проблемами", – пише видання.

За попередньою інформацією, президенту США було запропоновано низку варіантів, включаючи удари по невійськових об'єктах у Тегерані.

"Іран, можливо, дивиться на свободу, як ніколи раніше", – написав Дональд Трамп у соціальних мережах.

А також додав: "США готові допомогти!!!"

Нагадаємо

Адміністрація Трампа обговорює можливі повітряні удари по військових об'єктах Ірану. Це відповідь на ймовірну ескалацію насильства проти протестувальників.

Ізраїль привів свої збройні сили у підвищену готовність через можливе військове втручання США в Іран. Це сталося на тлі антиурядових протестів в Ірані та заяви Трампа про готовність допомогти іранському народу.