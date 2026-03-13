Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінарію

$44.160.1950.960.02
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 20049 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 52102 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 47995 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 71511 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 38414 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 25500 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20656 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23683 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40436 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50367 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Публікації
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 2144 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 12444 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 71511 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 41338 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 36728 перегляди
УНН Lite
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 2144 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 22343 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 22302 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 20744 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 36813 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінарію

Київ • УНН

 • 2160 перегляди

Кухарі використовують ефект мімікрії для створення страв, що візуально нагадують інші об'єкти. Салати подають у вигляді ролів, а торти імітують побутові речі.

Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінарію

У сучасному різноманітті страв смаком уже важко здивувати. Фудблогери та відомі ресторани у соціальних мережах перетворюють подачу своїх страв на цілі гастрономічні шоу. Професійні кухарі та аматори експериментують із формою подачі, створюючи страви, які візуально нагадують зовсім інші. Це називають кулінарною мімікрією - коли звичні рецепти отримують новий вигляд і стають справжньою прикрасою столу. УНН зібрав усе про новий кулінарний тренд.

Незвичайна подача як тренд

Змагаючись у креативності подачі своїх страв, кулінари започаткували новий тренд. Нині навіть зустрічаючи гостей удома, господарі та господині намагаються оригінально подати частування.

Яскравий вигляд їжі привертає увагу та додає барв у буденність, байдужими не залишаться ані гості, ані підписники у соцмережах. Здивують навіть давно відомі рецепти.

Як створити ефект мімікрії

Мімікрія в кулінарії передбачає зміну форми або структури страви так, щоб вона нагадувала іншу. Салати подають у вигляді рулетів чи викладають шарами. Також під час подачі можуть використовувати форми або нарізати страву на нестандартні порції.

Наприклад, салат можна подати не в салатниці, а у вигляді ролів, рулетів або навіть невеликих "тортів". Такий підхід дозволяє створити цікаву подачу та залишити старий смачний рецепт.

Салати у вигляді ролів

Один із популярних варіантів - формування салатів у вигляді ролів. Для цього інгредієнти викладають шарами на тонкий лист лаваша, омлету або норі, після чого щільно згортають рулетом і нарізають порційними шматочками.

У результаті страва нагадує рулет або суші, але всередині можуть бути зовсім інші інгредієнти - від овочів і сиру до курки чи риби.

Нове життя для оселедця під шубою 

Традиційний салат "оселедець під шубою" також можна подати нестандартно. Замість класичного викладання шарів у салатниці його формують у вигляді рулету або навіть торта.

У варіанті рулету інгредієнти викладають на харчову плівку або лаваш, а потім згортають і охолоджують. Після нарізки страва виглядає сучасніше, її зручно подавати порційно.

Суші у вигляді піци чи торта

Ще один популярний приклад кулінарної мімікрії - суші у вигляді інших страв. Їх можуть формувати як піцу або торт, який потім нарізають на шматки.

Такі варіації зберігають класичні інгредієнти - рис, рибу, норі, авокадо або сир, - але виглядають набагато незвичніше, ніж традиційні роли.

Мімікрія в кондитерській справі

Широкої популярності такі десерти набули після тренду "Real or cake?" (Справжній чи торт), що підірвав соціальні мережі. Кондитери створювали різні побутові предмети або зовсім не солодкі страви. Наприклад, торт, що виглядає як мʼясо або туалет в оригінальному розмірі. Тренд полягає в тому, щоб відгадати: справжній перед вами предмет чи торт.

Після чого ці торти почали віруситися і справили справжній фурор.

Такий десерт є чудовим подарунком, адже створює вау-ефект. Також торт-мімікрія - це про персоналізацію: можна підібрати саме те, що любить людина. Наприклад, іменинник захоплюється шахами - ось і торт у вигляді шахової дошки.

Якщо людина любить читати, то у формі улюбленої книги.

Також торт-мімікрія ідеально підходить для тематичних заходів або для того, щоб просто над кимось пожартувати. 

Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життя05.03.26, 16:41 • 45367 переглядiв

Олександра Месенко

