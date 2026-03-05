$43.720.26
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 45427 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життя

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Дізнайтеся, як за кілька годин на вихідних підготувати заморожені кулінарні заготовки, що дозволять смачно та різноманітно харчуватися протягом тижня. Ознайомтеся з рецептами сніданків, супів та вечерь, а також продуктами, які не підходять для заморожування.

Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життя

Кілька годин на кухні у вихідний і морозильна камера наповнена корисними заготовками на кожен день. УНН підібрали найкращі легкі і корисні страви, які можна заморозити і не хвилюватись за своє харчування найближчі кілька днів, а то й тиждень.

Перевага заморозок для швидкого приготування їжі

Заморозки - не напівфабрикати із супермаркету, це звичайні продукти які ви купуєте, тому можна бути впевненими у їхній якості. Підготовка заморозок займає 2-3 години і в результаті кожного дня можна харчуватись смачно і різноманітно не витрачаючи часу на приготування. Рецептів неймовірна кількість, як солодких, так і солоних, та навіть соусів.

Які продукти не можна заморожувати

Звісно існують продукти, які заморожувати не можна, тому їх варто додавати при розігріві самої страви.

Не можна заморожувати молочні продукти, зокрема мʼякі сири, вершки або сметану, адже при розмерзанні вони розшаровуються та виділяють воду. Тут варто зазначити, що тверді сири заморожувати можна, проте їхня структура стане більш сухою, але при цьому, якщо ви заморожуєте твердий сир у соусі, цього робити не варто. Його краще його додати після. Також не рекомендують заморожувати готові пасти, вона розбухне і втратить свою консистенцію. Єдиний виняток з молочних продуктів - вершкове масло, яке чудово заморожується, адже в основному складається з жиру.

Не варто заморожувати сирі овочі та листя салату, після морозильної камери воно перетвориться на суцільну кашу. Овочі можна заморозити зробивши бланшування, але найкраще буде перебити готові овочі у блендері.

Не рекомендується заморожувати картоплю, в морозилці вона набуває крохмалистої текстури і перетворюється на кашу. Це найпопулярніша помилка, памʼятайте, що картопля погано переносить заморозки.

Заготовки сніданку

Сирники

Інгредієнти:

• Творог — 300 г;

• Яйце — 1 шт;

• Манка — 3 ст. л.;

• Борошно — 3 ст. л. (можна мікс пшеничного + кокосового);

• Ванільний цукор — 1 пакетик;

• Цедра апельсина — 1 ч. л.

Приготування:

1. Змішуємо всі інгредієнти, замішуємо м’яке тісто.

2. Формуємо сирники, за бажанням заморожуємо.

3. Готуємо до золотистої скоринки. Готувати краще в аерогрилі або духовці.

Ватрушки

Інгредієнти:

• Творог — 360 г;

• Яйця — 2 шт;

• Борошно — 8 ст. л.;

• Розпушувач — 1 ч. л.;

• Дрібка солі;

• Цукор — 2 ст. л.

Начинка:

• Маскарпоне / сметана / варення — 100 г;

• Цукор — 1 ч. л.;

• Фрукти або ягоди;

Приготування:

Важливо ми заморожуємо тільки тісто (форму), начинку додаємо вже під час випікання. Змішуємо всі інгредієнти, замішуємо м’яке тісто. Формуємо кульки, склянкою робимо заглиблення. Випікаємо 10 хв при 170°C, додаємо начинку й допікаємо ще 5 хв.

Лодочки (хачапурі-сніданок)

Інгредієнти:

• Творог — 360 г;

• Яйця — 2 шт;

• Борошно пшеничне — 8 ст. л.;

• Розпушувач — 1 ч. л.;

• Дрібка солі.

Начинка:

Сир / сулугуні / моцарела / яйце — за смаком

Приготування:

1. Замішуємо тісто, формуємо лодочки.

2 Додаємо начинку, випікаємо в аерогрилі або духовці до рум’яності.

Галета з ягодами

Інгредієнти (на 2 галети):

• Творог — 200 г;

• Холодне вершкове масло — 200 г;

• Яйця — 2 шт;

• Борошно — 360 г + для розкатки;

• Розпушувач — 1 ч. л.;

• Сіль — ½ ч. л.;

• Ягоди або фрукти;

• Цукор, крохмаль — для начинки.

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для тіста, швидко замішуємо. Ділимо, розкатуємо. Додаємо ягоди, загортаємо краї — заморожуємо або випікаємо при 180°C 25–30 хв.

Заготовки для супів

Інгредієнти (для всіх супів)

• Курка — 3 кг (2 великі курки);

• Морква — 4 шт;

• Цибуля — 4 шт;

• Селера стеблова — 3 стебла;

• Картопля — 6–7 шт;

• Гречка — ½ склянки;

• Цвітна капуста — ≈300–350 г;

• Болгарський перець — 1 шт;

• Помідори (черрі або звичайні) — 250 г;

• Томатна паста — 2 ст. л.;

• Вершки — 100–150 мл;

• Кріп — на смак;

• Лавровий лист — 4–6 шт;

• Чорний перець горошком — 8–10 шт;

• Олія (у мене — кхі);

• Сіль, перець — на смак.

Курячий бульйон (база під всі супи)

1. Курку добре миємо, відрізаємо задню частину.

2. Розігріваємо аерогриль або духовку до 220°C.

3. Обсмажуємо курку 15 хвилин:

  • 7 хв з однієї сторони;
    • 7 хв з іншої.

      Перекладаємо курку в холодну воду і варимо.

      Для зручності можна варити дві курки у двох каструлях, в кожну кастрюлю додаємо:

      • 1 морква;

      • 1 цибуля;

      • 1 стебло селери;

      • 4–5 горошин чорного перцю;

      • 2–3 лаврові листочки.

      Важливо не соліть бульйон.

      5. Варимо бульйон 1,5 години на повільному кипінні.

      6. Дістаємо курку.

      7. Частину бульйону проціджуємо у 2 форми — це концентрат → у морозилку.

      8. З решти бульйону варимо 3 супи.

      Гречаний суп

      1. У каструлю з бульйоном додаємо трохи води.

      2. Кладемо 4 порізані картоплини, варимо 10 хв.

      3. Додаємо ½ склянки промитої гречки, варимо ще 10 хв.

      4. Додаємо засмажку з: 1 цибулини та 1 моркви

      5. Кладемо зелень, регулюємо сіль і смак.

      6. Даємо закипіти — і готово.

      Суп зі цвітної капусти

      Готується так само, як гречаний, але замість гречки додаємо цвітну капусту, порізану на суцвіття.

      Весь процес ідентичний.

      Томатно-овочевий суп пюре

      1. Прямо в каструлі обсмажуємо на дні каструлі 1 цибулину та 1 моркву

      приблизно 2 хвилини

      2. Додаємо порізане 1 стебло селери, смажимо 1 хв.

      3. Додаємо болгарський перець, смажимо ще 2 хв.

      4. Додаємо помідори, це можуть бути чері, шкірку можете зняти за бажанням

      5. Тушіть приблизно 5 хвилин.

      6. Додаємо 2 ст. л. томатної пасти.

      7. Заливаємо бульйоном (за бажанням можна додати 2–3 картоплини для густоти)

      8. Даємо закипіти, додаємо вершки.

      9. Солимо, перчимо і подрібнюємо блендером.

      Заготовки на вечерю

      Інгредієнти для майбутніх страв:

      Куряче стегно — 1,6 кг;

      • Куряче філе стегна — 0,7 кг;

      • Свинячий фарш — 1,7 кг;

      • Бекон (охолоджений) — 400 г;

      • Ковбаса — 300 г;

      • Моцарела — 2 упаковки;

      • Рикота — 1 упаковка;

      • Рис — 400 г;

      • Тортильї — 4 шт;

      • Кетчуп -6 ст л;

      • Майонез - 3 ст л;

      • Томатна паста- 2 ч л;

      • Капуста - 700 гр;

      • Помідори — приблизно 1 кг;

      • Болгарський перець — 1 шт;

      • Цибуля — 3–4 шт;

      • Морква — 1–2 шт.

      • Мариновані огірки (пікулі)

      • Яйця — 1 шт;

      • Спеції — на смак.

      Ліниві голубці

      Інгредієнти:

      • Капуста — 700 г

      • Свинячий фарш — 1 кг

      • Рис — 2 склянки

      • Цибуля — 1 шт

      • Морква — 1 шт

      • Яйце — 1 шт

      • Сіль, перець, спеції

      Приготування:

      Капусту шинкуйте та перемішайте з фаршем, напівзвареним рисом та засмажкою з цибулі і моркви, яйцем і сіллю. Формуйте та заморожуйте.

      Курячі стегна в маринаді

      Інгредієнти:

      • Курячі стегна 1 кг

      • 3 зуб часнику

      • 2 ч. л. томатної пасти

      • 2 ч. л. сухого базиліку

      • 1 ч. л. паприки

      • 2 ч. л. солі

      Важливо не маринуйте курку, все змішайте, а потім вакуумуйте та заморожуйте. Під час розморожування м’ясо саме промаринується.

      Гнізда-бургери (6 шт)

      Інгредієнти:

      • Фарш — 700 г;

      • Цибуля — 1 шт;

      • Кетчуп;

      • Мариновані огірки (пікулі);

      • Помідор — 1 шт;

      • Моцарела — ½ упаковки.

      Приготування:

      Склянкою формуємо гнізда з фаршу, додаємо начинку і заморожуємо.

      Піца з тортільї

      Інгредієнти:

      • Тортилья — 4 шт;

      • Кетчуп;

      • Ковбаса — 300 г;

      • Болгарський перець — 1 шт;

      • Помідори — 2 шт;

      • Моцарела — 1,5 упаковки.

      Приготування:

      Можете додавати сюди все що завгодно, заморожуємо.

      Рулетики з філе стегна та бекону (6 шт)

      Інгредієнти:

      • Куряче філе стегна;

      • Рикота — ½ упаковки;

      • Бекон — смужки;

      • Сіль, перець.

      Приготування:

      Філе відбиваємо, солимо, перчимо та додаємо рикоту. Загортаємо у бекон. Заморожуємо.

      Олександра Месенко

      ЛайфхакиПублікаціїКулінар