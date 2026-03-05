Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни

Після 24 лютого 2022 року образи українських артистів перестали бути лише частиною шоу. Стиль став продовженням особистої позиції, внутрішнього стану та навіть громадянської відповідальності. Галина Денисюк ексклюзивно для УНН проаналізувала трансформацію луків Наді Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль — від кольорового попу до стриманої сили.

Надя Дорофєєва: дорослішання через мінімалізм

Якщо раніше Дорофєєва асоціювалася з неоновими відтінками, відкритими топами, спортивними сетами та яскравим street style, то нині її стиль значно "очистився".

У публічних виходах і фотосесіях з’явилося більше:

• монохромних образів (чорний, молочний, сірий);

• чітких ліній та структурованих силуетів;

• закритих плечей, подовжених рукавів, оверсайз-жакетів;

• натурального макіяжу з акцентом на очі замість яскравих губ.

В її стилі стало менше підліткової гри та більше внутрішньої зібраності. Вона ніби перейшла від "дівчини з обкладинки" до жінки, яка говорить через тишу. Це дуже відчутно — зазначає стилістка.

Важливий нюанс — фактури. Замість глянцевих тканин — матові, щільні матеріали. Замість великої кількості прикрас — мінімалізм або один акцентний елемент.

Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку

MONATIK: від сценічного блиску до інтелігентної стриманості

MONATIK до війни часто обирав яскраві костюми, складні принти, гру з кольором — від смарагдового до фуксії. Це була частина його шоу-естетики.

Зараз у його гардеробі домінують:

• темні глибокі відтінки — графіт, чорний, темно-синій;

• лаконічні костюми без надмірного декору;

• багатошаровість (пальта, шарфи, трикотаж);

• тактильні тканини — вовна, кашемір, щільний трикотаж.

Його стиль став більш "земним". Менше сценічного блиску — більше людини. Це образ артиста, який переживає разом із країною, а не ховається за костюмом — пояснює експертка.

Навіть аксесуари стали стриманішими — без яскравих деталей, із фокусом на форму, а не на ефектність.

Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжі

Тіна Кароль: архетип сили у простоті

Тіна Кароль завжди тяжіла до класичної жіночності — сукні по фігурі, глибокі вирізи, чітка укладка, червона помада. Але після повномасштабного вторгнення її стиль набув ще більшої символічності.

Серед змін:

• переважання білого та чорного кольорів;

• мінімалістичні сукні без зайвого декору;

• акцент на чистих лініях та силуеті;

• ще більш вивірений макіяж і бездоганна укладка.

Тіна сьогодні — це образ контролю та гідності. Вона не відмовилась від гламурності, але прибрала все зайве. Її стиль — це мова стриманої сили — каже стилістка.

Цікаво, що червона помада залишилася, але тепер вона працює як символ, а не як елемент шоу.

За словами стилістки, ключова зміна полягає не лише в кольорах чи тканинах, а в настрої. Українські артисти відмовилися від надмірної декоративності та обрали шлях глибини.

Мода під час війни — це не про тренди. Це про стан. І Дорофєєва, MONATIK та Тіна Кароль дуже точно відчули цей момент — підсумовує вона.

Таким чином, їхня трансформація — це не просто еволюція стилю, а віддзеркалення нової реальності, в якій кожна деталь має значення.

Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчя