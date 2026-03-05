Десять країн Європи розроблять спільні плани евакуації населення на випадок війни з рф

$43.450.22
20:04
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
19:36
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Ракети й "шахеди" з Ірану не мають зруйнувати життя - Зеленський поговорив із королем Йорданії
4 березня, 13:27
Один із найбільших у світі експортерів СПГ QatarEnergy оголосив форс-мажор на тлі іранських атак
4 березня, 13:28
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко
4 березня, 15:04
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай
4 березня, 15:53
Іран завдає ударів по судах США та Британії, які перевозять вантажі для Ізраїлю - КВІР
4 березня, 17:01
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай
4 березня, 15:53
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52
Що таке генеративний ШІ та як він працює
4 березня, 11:48
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ
4 березня, 11:44
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Керолайн Левітт
Петер Сіярто
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Ізраїль
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко
4 березня, 15:04
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
4 березня, 12:28
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією
3 березня, 17:13
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"
3 березня, 14:39
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу
3 березня, 12:11
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Десять країн Європи розроблять спільні плани евакуації населення на випадок війни з рф

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Десять країн Північної Європи, включаючи Німеччину та Польщу, домовилися про підготовку до транскордонної евакуації цивільного населення. Це рішення прийнято на основі досвіду України для мінімізації хаосу та захисту громадян у разі агресії.

Десять країн Європи розроблять спільні плани евакуації населення на випадок війни з рф

Швеція офіційно оголосила про домовленість між десятьма державами Північної Європи щодо підготовки до масштабної транскордонної евакуації цивільного населення у разі збройного конфлікту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

До ініціативи долучилися Німеччина, Польща, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія, а також країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва. Головною метою угоди є створення чітких логістичних маршрутів, гуманітарних коридорів та спільних правил прикордонного контролю, щоб мінімізувати хаос та забезпечити захист громадян у разі агресії з боку кремля.

Досвід України як основа для стратегії захисту цивільних

Шведське міністерство оборони наголосило, що рішення про спільне планування ґрунтується на детальному аналізі міграційних процесів, спровокованих повномасштабним вторгненням росії в Україну.

Німецька розвідка звинуватила росію у приховуванні реальної економічної вартості війни04.03.26, 15:56 • 5240 переглядiв

Європейські лідери дійшли висновку, що організоване переміщення людей є критично важливим фактором, який дозволяє збройним силам ефективно вести оборону, не наражаючи мирних жителів на смертельну небезпеку. Досвід останніх років показав, що тимчасове вивезення населення з прифронтових зон є єдиним способом зберегти життя та забезпечити стійкість держави під час тривалої війни.

Організація гуманітарних коридорів та прикордонного контролю

Спільна робота десяти країн охоплюватиме розв’язання технічних та юридичних питань, які виникають під час масового переміщення людей через державні межі.

Німецька партія AfD ймовірно викриває слабкі місця НАТО для російської розвідки28.02.26, 06:49 • 14999 переглядiв

Сторони планують створити спеціальні транспортні вузли, розробити спрощені процедури реєстрації евакуйованих та забезпечити особливий догляд для вразливих груп населення. Особлива увага буде приділена синхронізації роботи прикордонних служб, щоб уникнути заторів і гарантувати безперешкодний рух гуманітарних колон та медичного транспорту між союзними державами.

Генсек НАТО Рютте закликав підтримувати Україну попри ситуацію на Близькому Сході03.03.26, 09:59 • 6434 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Війна в Україні
Reuters
Латвія
Фінляндія
Ісландія
Данія
Литва
Швеція
Норвегія
Німеччина
Естонія
Україна
Польща