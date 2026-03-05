Десять країн Європи розроблять спільні плани евакуації населення на випадок війни з рф
Київ • УНН
Десять країн Північної Європи, включаючи Німеччину та Польщу, домовилися про підготовку до транскордонної евакуації цивільного населення. Це рішення прийнято на основі досвіду України для мінімізації хаосу та захисту громадян у разі агресії.
Швеція офіційно оголосила про домовленість між десятьма державами Північної Європи щодо підготовки до масштабної транскордонної евакуації цивільного населення у разі збройного конфлікту. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
До ініціативи долучилися Німеччина, Польща, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія, а також країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва. Головною метою угоди є створення чітких логістичних маршрутів, гуманітарних коридорів та спільних правил прикордонного контролю, щоб мінімізувати хаос та забезпечити захист громадян у разі агресії з боку кремля.
Досвід України як основа для стратегії захисту цивільних
Шведське міністерство оборони наголосило, що рішення про спільне планування ґрунтується на детальному аналізі міграційних процесів, спровокованих повномасштабним вторгненням росії в Україну.
Європейські лідери дійшли висновку, що організоване переміщення людей є критично важливим фактором, який дозволяє збройним силам ефективно вести оборону, не наражаючи мирних жителів на смертельну небезпеку. Досвід останніх років показав, що тимчасове вивезення населення з прифронтових зон є єдиним способом зберегти життя та забезпечити стійкість держави під час тривалої війни.
Організація гуманітарних коридорів та прикордонного контролю
Спільна робота десяти країн охоплюватиме розв’язання технічних та юридичних питань, які виникають під час масового переміщення людей через державні межі.
Сторони планують створити спеціальні транспортні вузли, розробити спрощені процедури реєстрації евакуйованих та забезпечити особливий догляд для вразливих груп населення. Особлива увага буде приділена синхронізації роботи прикордонних служб, щоб уникнути заторів і гарантувати безперешкодний рух гуманітарних колон та медичного транспорту між союзними державами.
