Один із найбільших у світі експортерів СПГ QatarEnergy оголосив форс-мажор на тлі іранських атак

Державна енергетична компанія Катару QatarEnergy, одним із найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу, оголосила форс-мажор на тлі ескалації на Близькому Сході, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Державна енергетична компанія Катару QatarEnergy заявила про запровадження форс-мажорних обставин щодо постачання скрапленого природного газу та супутніх продуктів. QatarEnergy є одним із найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу.

Форс-мажор - це договірне застереження, яке звільняє організації від відповідальності у разі непередбачених обставин, таких як стихійні лиха чи війна.

У понеділок компанія призупинила виробництво СПГ та супутніх продуктів після іранських атак на її об'єкти у промислових містах Рас-Лаффан та Месаїд.

У Катарі припиняють виробництво СПГ після атаки іранських дронів, по регіону повідомляють про нові удари і перехоплені безпілотники

Це відбувається на тлі того, як практично кожна країна на Близькому Сході постраждала від попадань ракет або уламків, і Туреччина приєдналася до списку постраждалих країн після перехоплення іранської балістичної ракети, яка прямувала до турецького повітряного простору. Про наслідки недавньої ескалації у регіоні відомо у таких країнах: Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Йорданія, Катар, Ірак, Бахрейн, Сирія, Оман, Кіпр, Туреччина.

Іран продовжує завдавати ударів по країнах регіону Перської затоки у відповідь на американо-ізраїльські атаки, зазначає Sky News.

Ізраїль повідомив про нові удари по Тегерану та Бейруту - що серед цілей

Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів повідомило, що сьогодні Об'єднані Арабські Емірати перехопили три балістичні ракети та 121 безпілотник, тоді як вісім безпілотників впали всередині країни.

Міністерство оборони Катару заявило, що сьогодні перехопило дві крилаті ракети та 10 безпілотників, запущені з Ірану.

Є повідомлення про контейнеровоз, що зазнав удару біля берегів Оману. Британська служба морських торговельних операцій (UKMTO) повідомляє, що у машинному відділенні судна сталася пожежа. За його даними, судно прямувало на схід через Ормузьку протоку, коли в нього влучив невідомий снаряд.

Міністерство оборони Саудівської Аравії заявило про чергову спробу атаки, спрямовану на їхній нафтопереробний завод у Рас-Танурі. Цього тижня нафтопереробний завод вже був ціллю атаки з боку Ірану.

Sky News повідомило про кадри цивільних осіб, що стояли поруч з іранською ракетою після того, як вона впала поблизу міжнародного аеропорту Камишли на півночі Сирії, недалеко від кордону з Туреччиною.

Також видання вказує, що джерела у службі безпеки повідомили, що атака безпілотника вразила штаб-квартиру ірано-курдської опозиційної групи. Джерела повідомили, що БПЛА поранив двох бійців, коли вразив склад зброї об'єкта в Декалі, в іракському Курдистані.

Це сталося на тлі спекуляцій про те, що ірано-курдські бойовики готуються розпочати наземну операцію проти західного Ірану за підтримки США та Ізраїлю.

ЦРУ, ймовірно, озброює курдів на тлі загострення ситуації в Ірані - CNN