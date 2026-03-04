$43.450.22
Ексклюзив
13:52 • 10693 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Ексклюзив
12:44 • 11731 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 18753 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 46489 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 75425 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45 • 63379 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 66619 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61241 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34693 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28653 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Один із найбільших у світі експортерів СПГ QatarEnergy оголосив форс-мажор на тлі іранських атак

Київ • УНН

 • 2572 перегляди

Державна енергетична компанія Катару QatarEnergy оголосила форс-мажор щодо постачання скрапленого природного газу. Це сталося після іранських атак на об'єкти компанії в Рас-Лаффані та Месаїді.

Один із найбільших у світі експортерів СПГ QatarEnergy оголосив форс-мажор на тлі іранських атак

Державна енергетична компанія Катару QatarEnergy, одним із найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу, оголосила форс-мажор на тлі ескалації на Близькому Сході, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Державна енергетична компанія Катару QatarEnergy заявила про запровадження форс-мажорних обставин щодо постачання скрапленого природного газу та супутніх продуктів. QatarEnergy є одним із найбільших у світі експортерів скрапленого природного газу.

Форс-мажор - це договірне застереження, яке звільняє організації від відповідальності у разі непередбачених обставин, таких як стихійні лиха чи війна.

У понеділок компанія призупинила виробництво СПГ та супутніх продуктів після іранських атак на її об'єкти у промислових містах Рас-Лаффан та Месаїд.

У Катарі припиняють виробництво СПГ після атаки іранських дронів, по регіону повідомляють про нові удари і перехоплені безпілотники02.03.26, 14:43 • 6446 переглядiв

Це відбувається на тлі того, як практично кожна країна на Близькому Сході постраждала від попадань ракет або уламків, і Туреччина приєдналася до списку постраждалих країн після перехоплення іранської балістичної ракети, яка прямувала до турецького повітряного простору. Про наслідки недавньої ескалації у регіоні відомо у таких країнах: Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Йорданія, Катар, Ірак, Бахрейн, Сирія, Оман, Кіпр, Туреччина.

Іран продовжує завдавати ударів по країнах регіону Перської затоки у відповідь на американо-ізраїльські атаки, зазначає Sky News.

Ізраїль повідомив про нові удари по Тегерану та Бейруту - що серед цілей04.03.26, 13:02 • 3816 переглядiв

Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів повідомило, що сьогодні Об'єднані Арабські Емірати перехопили три балістичні ракети та 121 безпілотник, тоді як вісім безпілотників впали всередині країни.

Міністерство оборони Катару заявило, що сьогодні перехопило дві крилаті ракети та 10 безпілотників, запущені з Ірану.

Є повідомлення про контейнеровоз, що зазнав удару біля берегів Оману. Британська служба морських торговельних операцій (UKMTO) повідомляє, що у машинному відділенні судна сталася пожежа. За його даними, судно прямувало на схід через Ормузьку протоку, коли в нього влучив невідомий снаряд.

Міністерство оборони Саудівської Аравії заявило про чергову спробу атаки, спрямовану на їхній нафтопереробний завод у Рас-Танурі. Цього тижня нафтопереробний завод вже був ціллю атаки з боку Ірану.

Sky News повідомило про кадри цивільних осіб, що стояли поруч з іранською ракетою після того, як вона впала поблизу міжнародного аеропорту Камишли на півночі Сирії, недалеко від кордону з Туреччиною.

Також видання вказує, що джерела у службі безпеки повідомили, що атака безпілотника вразила штаб-квартиру ірано-курдської опозиційної групи. Джерела повідомили, що БПЛА поранив двох бійців, коли вразив склад зброї об'єкта в Декалі, в іракському Курдистані. 

Це сталося на тлі спекуляцій про те, що ірано-курдські бойовики готуються розпочати наземну операцію проти західного Ірану за підтримки США та Ізраїлю.

ЦРУ, ймовірно, озброює курдів на тлі загострення ситуації в Ірані - CNN04.03.26, 13:02 • 4286 переглядiв

Юлія Шрамко

