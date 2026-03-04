$43.450.22
ЦРУ, ймовірно, озброює курдів на тлі загострення ситуації в Ірані - CNN

Київ • УНН

ЦРУ, ймовірно, постачає зброю курдським формуванням для посилення протистояння в Ірані. Адміністрація Трампа консультується з курдами та опозицією щодо військової допомоги.

ЦРУ, ймовірно, озброює курдів на тлі загострення ситуації в Ірані - CNN

Центральне розвідувальне управління США, ймовірно, займається постачанням зброї курдським формуванням з метою посилити внутрішні протистояння у Ірані. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа веде консультації з курдами і іранською опозицією щодо можливості надання військової допомоги.

Також очікується, що найближчим часом курдські збройні формування в Ірані можуть долучитися до наземної операції на заході країни.

Нагадаємо

Під час ударів по Ірану США вперше використали в бою недорогі одноразові ударні безпілотники. Цю ж тактику вперше застосувала Україна під час відбиття повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Водночас іранські війська застосували російську тактику ударів по містах України, використовуючи дрони Shahed.

Євген Устименко

Євген Устименко