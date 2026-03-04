$43.230.13
3 березня, 18:22 • 10647 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 18552 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 19668 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 25656 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 31072 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 22403 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 21160 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23501 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34031 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 113129 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Прокремлівські економісти визнали, що російська економіка на межі краху - розвідка

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Провідні економічні інституції рф зафіксували наближення економіки країни до стагфляції. Зведений випереджальний індикатор входу економіки в рецесію перевищив критичний поріг.

Прокремлівські економісти визнали, що російська економіка на межі краху - розвідка

Провідні російські економічні інституції – центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, вища школа економіки, центральний банк рф – зафіксували, що економіка країни впритул наблизилася до стагфляції. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.

Деталі

Там вказують, що визнання кризових тенденцій надходить від структур, афілійованих із кремлем.

Зведений випереджальний індикатор входу економіки в рецесію з листопада 2025 року перевищив позначку 0,44 – при критичному порозі 0,12. Водночас симетричний індикатор виходу з рецесії впав до 0,05 у листопаді 2025 року, проти 0,10 у жовтні, залишаючись далеко нижче критичного рівня 0,35. Це означає не лише високу ймовірність рецесії, а й украй низькі шанси на швидке відновлення – аналітики попереджають про ризик затяжного спаду тривалістю понад рік

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що промисловий сектор рф демонструє стійке погіршення. Так, індекс S&P Global PMI переробної промисловості за підсумками січня 2026 року залишається нижче 50 пунктів – у зоні скорочення. Рентабельність у промисловості з вересня 2024 року впала з 20% до 12% і продовжує знижуватися.

Споживчі настрої колапсують. ... Індекс економічних очікувань населення в січні 2026 року впав до 113 пунктів проти 140 у 2024 році. Індекс споживчих настроїв повернувся до рівнів кінця 2022 року – 98 пунктів, відображаючи переважання песимізму серед росіян

- констатують у СЗР.

Там додають, що базовий сценарій на 2026 рік, за оцінками самих же російських інституцій, – подальше уповільнення на тлі слабкої динаміки ВВП і скорочення інвестицій, з реальним ризиком технічної рецесії.

Нагадаємо

Взаємний товарообіг між Євросоюзом та рф скоротився у 5,4 рази порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. росія втратила статус ключового партнера Європи, її частка в європейському імпорті впала до 1,0%.

Банки рф скорочують програми лояльності та виплати кешбеку через кризу в економіці – СЗРУ21.02.26, 01:37 • 7010 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Санкції
Війна в Україні