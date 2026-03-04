Прокремлівські економісти визнали, що російська економіка на межі краху - розвідка
Київ • УНН
Провідні економічні інституції рф зафіксували наближення економіки країни до стагфляції. Зведений випереджальний індикатор входу економіки в рецесію перевищив критичний поріг.
Провідні російські економічні інституції – центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, вища школа економіки, центральний банк рф – зафіксували, що економіка країни впритул наблизилася до стагфляції. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.
Деталі
Там вказують, що визнання кризових тенденцій надходить від структур, афілійованих із кремлем.
Зведений випереджальний індикатор входу економіки в рецесію з листопада 2025 року перевищив позначку 0,44 – при критичному порозі 0,12. Водночас симетричний індикатор виходу з рецесії впав до 0,05 у листопаді 2025 року, проти 0,10 у жовтні, залишаючись далеко нижче критичного рівня 0,35. Це означає не лише високу ймовірність рецесії, а й украй низькі шанси на швидке відновлення – аналітики попереджають про ризик затяжного спаду тривалістю понад рік
Зазначається, що промисловий сектор рф демонструє стійке погіршення. Так, індекс S&P Global PMI переробної промисловості за підсумками січня 2026 року залишається нижче 50 пунктів – у зоні скорочення. Рентабельність у промисловості з вересня 2024 року впала з 20% до 12% і продовжує знижуватися.
Споживчі настрої колапсують. ... Індекс економічних очікувань населення в січні 2026 року впав до 113 пунктів проти 140 у 2024 році. Індекс споживчих настроїв повернувся до рівнів кінця 2022 року – 98 пунктів, відображаючи переважання песимізму серед росіян
Там додають, що базовий сценарій на 2026 рік, за оцінками самих же російських інституцій, – подальше уповільнення на тлі слабкої динаміки ВВП і скорочення інвестицій, з реальним ризиком технічної рецесії.
Нагадаємо
Взаємний товарообіг між Євросоюзом та рф скоротився у 5,4 рази порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. росія втратила статус ключового партнера Європи, її частка в європейському імпорті впала до 1,0%.
Банки рф скорочують програми лояльності та виплати кешбеку через кризу в економіці – СЗРУ21.02.26, 01:37 • 7010 переглядiв