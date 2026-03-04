Прокремлівські економісти визнали, що російська економіка на межі краху - розвідка

Провідні російські економічні інституції – центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, вища школа економіки, центральний банк рф – зафіксували, що економіка країни впритул наблизилася до стагфляції. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), інформує УНН.

Там вказують, що визнання кризових тенденцій надходить від структур, афілійованих із кремлем.

Зведений випереджальний індикатор входу економіки в рецесію з листопада 2025 року перевищив позначку 0,44 – при критичному порозі 0,12. Водночас симетричний індикатор виходу з рецесії впав до 0,05 у листопаді 2025 року, проти 0,10 у жовтні, залишаючись далеко нижче критичного рівня 0,35. Це означає не лише високу ймовірність рецесії, а й украй низькі шанси на швидке відновлення – аналітики попереджають про ризик затяжного спаду тривалістю понад рік