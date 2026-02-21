$43.270.03
19:44 • 5856 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 10641 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 12169 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 17981 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 20101 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 20171 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 22953 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 41152 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14867 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20997 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Банки рф скорочують програми лояльності та виплати кешбеку через кризу в економіці – СЗРУ

Київ • УНН

 • 40 перегляди

СЗР зафіксувала початок системної кризи на російському ринку банківських послуг. Очікується, що у 2026 році буде різко обмежено програми лояльності та виплати кешбеку.

Банки рф скорочують програми лояльності та виплати кешбеку через кризу в економіці – СЗРУ

Служба зовнішньої розвідки України зафіксувала початок системної кризи на російському ринку банківських послуг, що призведе до різкого обмеження програм лояльності у 2026 році. Після багаторічного періоду зростання виплат, які у 2024 році досягли 400 мільярдів рублів, кредитні організації рф вимушені відмовитися від агресивної боротьби за клієнтів. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом останніх років російські банки активно нарощували обсяги кешбеку: якщо у 2019 році виплати становили 99 мільярдів рублів, то до 2021 року вони зросли до 141 мільярда. Проте представники галузі визнають, що подальше стимулювання клієнтів за такою моделлю стає економічно неефективним і збитковим.

російський банк ВТБ ініціював банкрутство нафтової групи "First Oil" - розвідка20.02.26, 17:32 • 2946 переглядiв

У 2026 році очікується впровадження суворіших вимог для отримання бонусів, зменшення відсотків повернення коштів за покупки та повне скасування привілеїв за багатьма категоріями товарів.

Наслідки економічного спаду для фінансового сектору

2026 рік може стати переломним для ринку програм лояльності на росії: період щедрих кешбек-винагород поступово завершується, і банки переходять до більш стриманих моделей стимулювання клієнтів на фоні економічного спаду

– резюмують аналітики Служби зовнішньої розвідки України.

Зміна стратегії російських банків свідчить про глибоку трансформацію ринку, де період легких грошей та надмірних заохочень залишається в минулому. Банки переходять до максимально стриманих моделей роботи, намагаючись зберегти ліквідність в умовах нестабільної національної валюти та обмеженого доступу до зовнішніх ринків капіталу.

Для пересічних росіян це означатиме подорожчання вартості обслуговування рахунків та фактичне зникнення додаткових доходів від користування банківськими картами.

Економіка рф увійшла в 2026 рік з рекордним дефіцитом регіональних бюджетів - СЗР20.02.26, 16:12 • 2900 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Санкції
Банківська картка
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України