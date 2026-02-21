Банки рф скорочують програми лояльності та виплати кешбеку через кризу в економіці – СЗРУ

Служба зовнішньої розвідки України зафіксувала початок системної кризи на російському ринку банківських послуг, що призведе до різкого обмеження програм лояльності у 2026 році. Після багаторічного періоду зростання виплат, які у 2024 році досягли 400 мільярдів рублів, кредитні організації рф вимушені відмовитися від агресивної боротьби за клієнтів. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом останніх років російські банки активно нарощували обсяги кешбеку: якщо у 2019 році виплати становили 99 мільярдів рублів, то до 2021 року вони зросли до 141 мільярда. Проте представники галузі визнають, що подальше стимулювання клієнтів за такою моделлю стає економічно неефективним і збитковим.

У 2026 році очікується впровадження суворіших вимог для отримання бонусів, зменшення відсотків повернення коштів за покупки та повне скасування привілеїв за багатьма категоріями товарів.

Наслідки економічного спаду для фінансового сектору

2026 рік може стати переломним для ринку програм лояльності на росії: період щедрих кешбек-винагород поступово завершується, і банки переходять до більш стриманих моделей стимулювання клієнтів на фоні економічного спаду – резюмують аналітики Служби зовнішньої розвідки України.

Зміна стратегії російських банків свідчить про глибоку трансформацію ринку, де період легких грошей та надмірних заохочень залишається в минулому. Банки переходять до максимально стриманих моделей роботи, намагаючись зберегти ліквідність в умовах нестабільної національної валюти та обмеженого доступу до зовнішніх ринків капіталу.

Для пересічних росіян це означатиме подорожчання вартості обслуговування рахунків та фактичне зникнення додаткових доходів від користування банківськими картами.

