Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Економіка держави-агресора - російської федерації - увійшла в 2026 рік з дуже низькими показниками. Зокрема, рекордний дефіцит регіональних бюджетів у 1,538 трлн рублів став лише найпомітнішим симптомом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Водночас, за даними російського міністерства фінансів, розрив між доходами й видатками регіонів зріс у п’ять разів проти попереднього року.

Економісти прямо говорять, що війна стала головним економічним фактором країни. З 2026 року тиск лише посилиться: малий бізнес із доходом від 20 млн рублів змушений буде сплачувати додаткові 5% ПДВ до 6% податку з виручки. Частина підприємців уже заявляє про готовність згортати діяльність або працювати "в мінус", що означає ще менші податкові надходження для регіонів - йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

Попри ситуацію, що склалась, росстат звітує про зростання реальних доходів населення, тоді як незалежні аналітики вважають ці дані відірваними від реальності.

Непрямі показники говорять про інше - росіяни відмовляються від великих покупок, економлять на продуктах і відкладають нетермінові медичні послуги. Соціологія це підтверджує: лише меншість громадян відчуває поліпшення добробуту - йдеться в повідомленні української зовнішньої розвідки.

Як зазначили у СЗРУ, федеральний центр теоретично міг би "залити" проблеми грошима, але це означало б нову хвилю емісії та інфляційний тиск, чого остерігається центральний банк росії.

Тому москва рятуватиме лише стратегічно важливі підприємства, залишаючи регіони сам на сам із боргами. Найбільше ризикують депресивні та монопрофільні території, де економіка тримається на одному великому заводі чи шахті. Аналітики не очікують раптового обвалу - радше йдеться про повільне виснаження. російська економіка не вибухає, а поступово втрачає ресурс, якість життя знижується, а можливості розвитку звужуються. І головний висновок: поки війна триває, нічого доброго з економікою не буде - резюмували в Службі зовнішньої розвідки.

Нагадаємо

