публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Экономика рф вошла в 2026 год с рекордным дефицитом региональных бюджетов - СВР

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Экономика рф вошла в 2026 год с очень низкими показателями, включая рекордный дефицит региональных бюджетов в 1,538 трлн рублей. Давление на малый бизнес усилится, а регионы останутся один на один с долгами.

Экономика рф вошла в 2026 год с рекордным дефицитом региональных бюджетов - СВР
Фото: Служба внешней разведки Украины

Экономика государства-агрессора - российской федерации - вошла в 2026 год с очень низкими показателями. В частности, рекордный дефицит региональных бюджетов в 1,538 трлн рублей стал лишь самым заметным симптомом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

В то же время, по данным российского министерства финансов, разрыв между доходами и расходами регионов вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом.

Экономисты прямо говорят, что война стала главным экономическим фактором страны. С 2026 года давление только усилится: малый бизнес с доходом от 20 млн рублей вынужден будет уплачивать дополнительные 5% НДС к 6% налога с выручки. Часть предпринимателей уже заявляет о готовности сворачивать деятельность или работать "в минус", что означает еще меньшие налоговые поступления для регионов

- говорится в сообщении Службы внешней разведки.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, росстат отчитывается о росте реальных доходов населения, тогда как независимые аналитики считают эти данные оторванными от реальности.

Косвенные показатели говорят о другом - россияне отказываются от крупных покупок, экономят на продуктах и откладывают несрочные медицинские услуги. Социология это подтверждает: лишь меньшинство граждан ощущает улучшение благосостояния

- говорится в сообщении украинской внешней разведки.

Как отметили в СВРУ, федеральный центр теоретически мог бы "залить" проблемы деньгами, но это означало бы новую волну эмиссии и инфляционное давление, чего опасается центральный банк россии.

Поэтому москва будет спасать только стратегически важные предприятия, оставляя регионы один на один с долгами. Больше всего рискуют депрессивные и монопрофильные территории, где экономика держится на одном крупном заводе или шахте. Аналитики не ожидают внезапного обвала - скорее речь идет о медленном истощении. российская экономика не взрывается, а постепенно теряет ресурс, качество жизни снижается, а возможности развития сужаются. И главный вывод: пока война продолжается, ничего хорошего с экономикой не будет

- резюмировали в Службе внешней разведки.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины сообщал, что в россии сворачивают доступ к официальной статистике. Это может свидетельствовать об умышленном сокрытии реального состояния экономики в условиях полномасштабной войны против Украины.

Евгений Устименко

