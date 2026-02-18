$43.260.09
Ексклюзив
12:34 • 7168 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 11916 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 11260 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 16592 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 20259 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 15606 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 16787 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25356 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39439 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 39179 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
У рф засекретили дані про доходи, бідність і зарплати бюджетників - розвідка

Росія засекретила ключові економічні дані, приховавши реальний рівень бідності та стан економіки. Зі статистичних збірників вилучили 168 таблиць, а в ЄМІСС перестали оновлювати 115 показників.

У росії згортають доступ до офіційної статистики, що може свідчити про навмисне приховування реального стану економіки в умовах повномасштабної війни проти України. Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

Деталі

За даними СЗРУ, наприкінці 2025 року зі статистичних збірників вилучили або суттєво скоротили 168 таблиць. Паралельно у Єдиній міжвідомчій інформаційно-статистичній системі (ЄМІСС) припинили оновлення 115 показників. Зокрема, йдеться про дані щодо доходів і витрат домогосподарств, соціальних виплат, демографічних індикаторів, а також чисельності держслужбовців.

Крім того, в країні фактично припинили публікувати результати вибіркового обстеження бюджетів домогосподарств. Саме ці матеріали дозволяли оцінювати структуру реальних витрат населення на продукти, комунальні послуги, ліки та інші базові потреби.

Також, за інформацією розвідки, у рф повністю закрили статистику щодо чисельності та рівня оплати праці державних і муніципальних службовців. Не оновлюються дані про зарплати лікарів, медсестер, учителів, викладачів, науковців і працівників культури. У низці розділів замість актуальних показників з’явилися позначки про "тимчасове закриття", які, як зазначають у СЗРУ, дедалі частіше застосовують для приховування чутливої інформації.

На тлі зростання військових витрат це може вказувати на спробу не демонструвати стагнацію або падіння доходів у цивільному секторі

- йдеться у повідомленні.

Крім того, з відкритого доступу зникли дані про кількість учасників бойових дій, виплати на поховання, показники підліткової злочинності та чисельність засуджених.

У СЗРУ також звернули увагу, що значна частина показників, які перестали оновлюватися, стосується зовнішньої торгівлі, зокрема експорту та імпорту. Для країни, яка перебуває під масштабними санкціями та дедалі більше залежить від воєнної економіки, це — критично важлива інформація. Її приховування, на думку розвідки, може свідчити про небажання публічно показувати глибину структурних проблем, падіння інвестицій і звуження ринків збуту.

Прострочені іпотечні борги громадян рф сягнули 276 млрд рублів до кінця 2025 року, збільшившись на 76,6% за рік. Загальний обсяг проблемних кредитів фізичних осіб у банківській системі РФ становить 2,3 трлн рублів.

