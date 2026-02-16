$43.100.11
росіяни масово не платять за іпотекою й заборгували 276 млрд рублів - розвідка

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Прострочені іпотечні борги громадян РФ сягнули 276 млрд рублів до кінця 2025 року, збільшившись на 76,6% за рік. Загальний обсяг проблемних кредитів фізичних осіб у банківській системі РФ становить 2,3 трлн рублів.

росіяни масово не платять за іпотекою й заборгували 276 млрд рублів - розвідка

Ситуація з іпотечними боргами в росії продовжує погіршуватися і набуває масштабів, які вже складно ігнорувати навіть у межах офіційної статистики. Станом на кінець 2025 року громадяни рф протермінували виплати за іпотечними кредитами та відсотками на суму 276 млрд рублів, повідомляє УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

За рік показник зріс на 76,6%. Якщо ж порівнювати з 2023 роком, обсяг прострочення збільшився на 180%. Фактично за три роки проблема майже потроїлася.

У грошовому вимірі найбільші обсяги "токсичної" іпотеки зафіксовані у московській області — 9,7 млрд рублів, у москві — 7,99 млрд, у краснодарському краї — 7,75 млрд, у тюмені — 4,8 млрд і в санкт-петербурзі — 4,8 млрд. Йдеться про регіони з відносно високими доходами та активним ринком нерухомості, що свідчить: навіть економічно сильні території не витримують фінансового навантаження.

Водночас за темпами зростання прострочень лідирують інші суб’єкти федерації. У республіці тива за 11 місяців минулого року невиплати збільшилися у 4,8 раза. У республіці марій ел борги зросли учетверо, у тимчасово окупованому Криму — у 3,7 раза, у тюменській області — вдвічі. Така динаміка свідчить про різке погіршення платоспроможності населення, особливо в регіонах із менш диверсифікованою економікою.

Загальний обсяг проблемних кредитів фізичних осіб у банківській системі рф на кінець минулого року сягнув 2,3 трлн рублів. За період 2023–2025 років цей показник зріс на 64%. Йдеться не лише про іпотеку, а й про споживчі кредити та інші зобов’язання. Збільшення частки непрацюючих позик створює додатковий тиск на банки, змушуючи їх формувати резерви та обмежувати нове кредитування.

Експерти банківського сектору рф оцінюють перспективи поліпшення ситуації стримано або відверто песимістично. Причиною називають загальну економічну нестабільність, зниження реальних доходів населення та високий рівень кредитного навантаження домогосподарств. Зростання вартості обслуговування боргів, коливання курсу рубля та інфляційний тиск лише поглиблюють проблему.

Негативні тенденції помітні й у споживчому секторі. У 2025 році продажі ноутбуків у рф скоротилися на 15–30%. Дистриб’ютори пояснюють це коригуванням витрат: споживачі відкладають покупки товарів тривалого користування. Однак спад торкнувся і базових категорій. За перші три квартали минулого року продажі вершкового масла в натуральному вимірі зменшилися на 12%. Це свідчить, що економія переходить у сегмент повсякденних товарів.

Таким чином, поєднання зростання прострочених іпотечних боргів, збільшення загального обсягу проблемних кредитів і падіння споживчого попиту формує стійкий тренд до охолодження економічної активності. За відсутності структурних змін або суттєвого покращення макроекономічних показників ризики для банківської системи та внутрішнього ринку зберігатимуться й надалі.

Нагадаємо, за даними "росстату", заборгованість із виплати зарплат у рф за 2025 рік зросла у 2,3 рази, сягнувши рекорду за 9 років. Понад 14,7 тисячі росіян не отримали понад 2 млрд рублів, що свідчить про економічне виснаження через війну.

Олександра Василенко

