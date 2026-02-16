Ситуация с ипотечными долгами в россии продолжает ухудшаться и приобретает масштабы, которые уже сложно игнорировать даже в рамках официальной статистики. По состоянию на конец 2025 года граждане рф просрочили выплаты по ипотечным кредитам и процентам на сумму 276 млрд рублей, сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

За год показатель вырос на 76,6%. Если же сравнивать с 2023 годом, объем просрочки увеличился на 180%. Фактически за три года проблема почти утроилась.

В денежном выражении наибольшие объемы "токсичной" ипотеки зафиксированы в московской области — 9,7 млрд рублей, в москве — 7,99 млрд, в краснодарском крае — 7,75 млрд, в тюмени — 4,8 млрд и в санкт-петербурге — 4,8 млрд. Речь идет о регионах с относительно высокими доходами и активным рынком недвижимости, что свидетельствует: даже экономически сильные территории не выдерживают финансовой нагрузки.

В то же время по темпам роста просрочек лидируют другие субъекты федерации. В республике тыва за 11 месяцев прошлого года невыплаты увеличились в 4,8 раза. В республике марий эл долги выросли вчетверо, во временно оккупированном Крыму — в 3,7 раза, в тюменской области — вдвое. Такая динамика свидетельствует о резком ухудшении платежеспособности населения, особенно в регионах с менее диверсифицированной экономикой.

Общий объем проблемных кредитов физических лиц в банковской системе рф на конец прошлого года достиг 2,3 трлн рублей. За период 2023–2025 годов этот показатель вырос на 64%. Речь идет не только об ипотеке, но и о потребительских кредитах и других обязательствах. Увеличение доли неработающих займов создает дополнительное давление на банки, заставляя их формировать резервы и ограничивать новое кредитование.

Эксперты банковского сектора рф оценивают перспективы улучшения ситуации сдержанно или откровенно пессимистично. Причиной называют общую экономическую нестабильность, снижение реальных доходов населения и высокий уровень кредитной нагрузки домохозяйств. Рост стоимости обслуживания долгов, колебания курса рубля и инфляционное давление лишь углубляют проблему.

Негативные тенденции заметны и в потребительском секторе. В 2025 году продажи ноутбуков в рф сократились на 15–30%. Дистрибьюторы объясняют это корректировкой расходов: потребители откладывают покупки товаров длительного пользования. Однако спад коснулся и базовых категорий. За первые три квартала прошлого года продажи сливочного масла в натуральном выражении уменьшились на 12%. Это свидетельствует, что экономия переходит в сегмент повседневных товаров.

Таким образом, сочетание роста просроченных ипотечных долгов, увеличения общего объема проблемных кредитов и падения потребительского спроса формирует устойчивый тренд к охлаждению экономической активности. При отсутствии структурных изменений или существенного улучшения макроэкономических показателей риски для банковской системы и внутреннего рынка будут сохраняться и в дальнейшем.

Напомним, по данным "росстата", задолженность по выплате зарплат в рф за 2025 год выросла в 2,3 раза, достигнув рекорда за 9 лет. Более 14,7 тысячи россиян не получили более 2 млрд рублей, что свидетельствует об экономическом истощении из-за войны.