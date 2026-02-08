$43.140.00
7 лютого, 20:45 • 12829 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 22561 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 23216 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 28585 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 24768 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 25655 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 36787 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 48263 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 43927 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 32773 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ракети замість зарплат: війна залишає росіян без грошей - ЦПД

Київ • УНН

 • 196 перегляди

За даними "росстату", заборгованість із виплати зарплат у рф за 2025 рік зросла у 2,3 рази, сягнувши рекорду за 9 років. Понад 14,7 тисячі росіян не отримали понад 2 млрд рублів, що свідчить про економічне виснаження через війну.

Ракети замість зарплат: війна залишає росіян без грошей - ЦПД

Війна, яку кремль розв’язав проти України, дедалі відчутніше б’є по самій росії – насамперед по звичайних людях. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, за даними "росстату", заборгованість із виплати зарплат у рф, навіть у "бюджетників", за 2025 рік зросла у 2,3 рази і стала рекордною за останні 9 років. При цьому понад 14,7 тисячі росіян наприкінці року не отримали зароблені гроші: у грошовому вимірі - це понад 2 млрд рублів (близько $26 млн), а темпи зростання заборгованості є безпрецедентними за два десятиліття.

Ключова причина - економічне виснаження через війну. Бізнес задихається: економіка гальмує, кредити через високу ставку центробанку стали недоступними, а всі ресурси держава спрямовує не на розвиток, а на продовження війни

- вказують у ЦПД.

Там додають, що війна вбиває російську економіку і добробут росіян.

"Поки кремль говорить про "велич" і "геополітику", люди залишаються без зарплат, стабільності й майбутнього. І це лише початок ціни, яку російське суспільство платить за агресію. Поки триває війна, криза буде лише поглиблюватися", - прогнозують у ЦПД.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська банківська система у 2025 році втратила ключові ознаки стійкості, попри заспокійливу риторику регулятора. Чистий прибуток банків скоротився на 8% порівняно з 2024 роком і становив 45 млрд дол. США, тоді як рентабельність капіталу впала до 18%.

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Війна в Україні