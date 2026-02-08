Ракети замість зарплат: війна залишає росіян без грошей - ЦПД

За даними "росстату", заборгованість із виплати зарплат у рф за 2025 рік зросла у 2,3 рази, сягнувши рекорду за 9 років. Понад 14,7 тисячі росіян не отримали понад 2 млрд рублів, що свідчить про економічне виснаження через війну.