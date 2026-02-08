Ракети замість зарплат: війна залишає росіян без грошей - ЦПД
Київ • УНН
За даними "росстату", заборгованість із виплати зарплат у рф за 2025 рік зросла у 2,3 рази, сягнувши рекорду за 9 років. Понад 14,7 тисячі росіян не отримали понад 2 млрд рублів, що свідчить про економічне виснаження через війну.
Війна, яку кремль розв’язав проти України, дедалі відчутніше б’є по самій росії – насамперед по звичайних людях. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що, за даними "росстату", заборгованість із виплати зарплат у рф, навіть у "бюджетників", за 2025 рік зросла у 2,3 рази і стала рекордною за останні 9 років. При цьому понад 14,7 тисячі росіян наприкінці року не отримали зароблені гроші: у грошовому вимірі - це понад 2 млрд рублів (близько $26 млн), а темпи зростання заборгованості є безпрецедентними за два десятиліття.
Ключова причина - економічне виснаження через війну. Бізнес задихається: економіка гальмує, кредити через високу ставку центробанку стали недоступними, а всі ресурси держава спрямовує не на розвиток, а на продовження війни
Там додають, що війна вбиває російську економіку і добробут росіян.
"Поки кремль говорить про "велич" і "геополітику", люди залишаються без зарплат, стабільності й майбутнього. І це лише початок ціни, яку російське суспільство платить за агресію. Поки триває війна, криза буде лише поглиблюватися", - прогнозують у ЦПД.
Нагадаємо
За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська банківська система у 2025 році втратила ключові ознаки стійкості, попри заспокійливу риторику регулятора. Чистий прибуток банків скоротився на 8% порівняно з 2024 роком і становив 45 млрд дол. США, тоді як рентабельність капіталу впала до 18%.
