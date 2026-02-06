$43.170.02
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 21863 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 22510 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 22641 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 35171 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 69447 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 29774 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 28532 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22401 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15240 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14792 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP

Київ • УНН

 • 8 перегляди

російські чиновники попереджають путіна про потенційну економічну кризу, яка може охопити країну до літа. Падіння доходів та тиск на банківську систему вказують на зростаючий дефіцит бюджету.

До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP

російські чиновники дедалі наполегливіше попереджають диктатора рф володимира путіна про потенційну економічну кризу, як може охопити країну вже до літа. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власне джерело, інформує УНН.

Деталі

Так, за словами російських посадовців, падіння доходів означає, що дефіцит бюджету лише зростатиме без подальшого підвищення податків, тоді як тиск на російську банківську систему зростає через високі процентні ставки та корпоративні запозичення для фінансування війни.

Один московський бізнесмен заявив, що криза може вдарити через "три-чотири місяці", оскільки з'являються ознаки того, що реальна інфляція значно перевищує офіційно заявлені 6 відсотків, незважаючи на те, що процентні ставки утримуються на високому рівні 16 відсотків. Ознаками зростаючої напруги в економіці є найбільша кількість закритих ресторанів у москві з часів пандемії та вимушені звільнення тисяч працівників через зростання витрат

- йдеться у статті.

Економіка рф виснажена війною, 2026 рік стане критичним - WP23.12.25, 01:00 • 5835 переглядiв

Водночас вказується, що м мало що свідчить про те, що путін збирається змінити свої розрахунки та відступити від максималістських воєнних вимог кремля. Так, минулого тижня міністр закордонних справ сергій лавров відкинув західні гарантії безпеки, які, за словами України, потрібні їй для будь-якої угоди, закликаючи натомість до покладення краю "режиму в Києві".

Ми не маємо жодного розуміння, коли закінчиться війна

- зазначив співрозмовник видання.

У свою чергу колишній віцепрезидент Bank of America Merrill Lynch Крейг Кеннеді додав, що росія стає лише більш вразливою до економічного тиску: "доходи від нафти падають, кредитування надмірно розширене, і москва знає, що у 2026 році ситуація, ймовірно, лише погіршиться".

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська банківська система у 2025 році втратила ключові ознаки стійкості, попри заспокійливу риторику регулятора. Чистий прибуток банків скоротився на 8% порівняно з 2024 роком і становив 45 млрд дол. США, тоді як рентабельність капіталу впала до 18%.

Економіка рф входить у стагнацію: ріст ВВП у листопаді найменший із початку 2023 року01.01.26, 23:41 • 11428 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаФінанси
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
The Washington Post
Україна