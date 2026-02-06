До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP

російські чиновники дедалі наполегливіше попереджають диктатора рф володимира путіна про потенційну економічну кризу, як може охопити країну вже до літа. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власне джерело, інформує УНН.

Так, за словами російських посадовців, падіння доходів означає, що дефіцит бюджету лише зростатиме без подальшого підвищення податків, тоді як тиск на російську банківську систему зростає через високі процентні ставки та корпоративні запозичення для фінансування війни.

Один московський бізнесмен заявив, що криза може вдарити через "три-чотири місяці", оскільки з'являються ознаки того, що реальна інфляція значно перевищує офіційно заявлені 6 відсотків, незважаючи на те, що процентні ставки утримуються на високому рівні 16 відсотків. Ознаками зростаючої напруги в економіці є найбільша кількість закритих ресторанів у москві з часів пандемії та вимушені звільнення тисяч працівників через зростання витрат - йдеться у статті.

Водночас вказується, що м мало що свідчить про те, що путін збирається змінити свої розрахунки та відступити від максималістських воєнних вимог кремля. Так, минулого тижня міністр закордонних справ сергій лавров відкинув західні гарантії безпеки, які, за словами України, потрібні їй для будь-якої угоди, закликаючи натомість до покладення краю "режиму в Києві".

Ми не маємо жодного розуміння, коли закінчиться війна - зазначив співрозмовник видання.

У свою чергу колишній віцепрезидент Bank of America Merrill Lynch Крейг Кеннеді додав, що росія стає лише більш вразливою до економічного тиску: "доходи від нафти падають, кредитування надмірно розширене, і москва знає, що у 2026 році ситуація, ймовірно, лише погіршиться".

За даними Служби зовнішньої розвідки України, російська банківська система у 2025 році втратила ключові ознаки стійкості, попри заспокійливу риторику регулятора. Чистий прибуток банків скоротився на 8% порівняно з 2024 роком і становив 45 млрд дол. США, тоді як рентабельність капіталу впала до 18%.

