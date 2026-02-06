До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP
российские чиновники предупреждают путина о потенциальном экономическом кризисе, который может охватить страну к лету. Падение доходов и давление на банковскую систему указывают на растущий дефицит бюджета.
российские чиновники все настойчивее предупреждают диктатора рф владимира путина о потенциальном экономическом кризисе, который может охватить страну уже к лету. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственный источник, информирует УНН.
Так, по словам российских должностных лиц, падение доходов означает, что дефицит бюджета будет только расти без дальнейшего повышения налогов, тогда как давление на российскую банковскую систему растет из-за высоких процентных ставок и корпоративных заимствований для финансирования войны.
Один московский бизнесмен заявил, что кризис может ударить через "три-четыре месяца", поскольку появляются признаки того, что реальная инфляция значительно превышает официально заявленные 6 процентов, несмотря на то, что процентные ставки удерживаются на высоком уровне 16 процентов. Признаками растущего напряжения в экономике является наибольшее количество закрытых ресторанов в москве со времен пандемии и вынужденные увольнения тысяч работников из-за роста расходов
В то же время указывается, что мало что свидетельствует о том, что путин собирается изменить свои расчеты и отступить от максималистских военных требований кремля. Так, на прошлой неделе министр иностранных дел сергей лавров отверг западные гарантии безопасности, которые, по словам Украины, нужны ей для любого соглашения, призывая вместо этого к прекращению "режима в Киеве".
В свою очередь бывший вице-президент Bank of America Merrill Lynch Крейг Кеннеди добавил, что россия становится лишь более уязвимой к экономическому давлению: "доходы от нефти падают, кредитование чрезмерно расширено, и москва знает, что в 2026 году ситуация, вероятно, только ухудшится".
По данным Службы внешней разведки Украины, российская банковская система в 2025 году потеряла ключевые признаки устойчивости, несмотря на успокаивающую риторику регулятора. Чистая прибыль банков сократилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 45 млрд долл. США, тогда как рентабельность капитала упала до 18%.
