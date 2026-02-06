До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 22362 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 23174 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 23045 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 35629 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 69943 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 29901 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 28630 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22448 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15275 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14824 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3.9м/с
79%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Киевском водохранилище во время дрифта под лед провалился автомобиль: один человек погиб, еще одного ищутPhotoVideo5 февраля, 16:48 • 5550 просмотра
Украинский воин Назар Далецкий, который с 2022 года считался погибшим, вернулся из плена: первый разговор с роднымиVideo5 февраля, 17:31 • 5076 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 7410 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 8372 просмотра
Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-421:38 • 5364 просмотра
публикации
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 8484 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 22365 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 69944 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 70449 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 100421 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Лавров Сергей Викторович
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Львов
Индия
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 7468 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 12831 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 22374 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 26095 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 53446 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
The Washington Post
Facebook

До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP

Киев • УНН

 • 584 просмотра

российские чиновники предупреждают путина о потенциальном экономическом кризисе, который может охватить страну к лету. Падение доходов и давление на банковскую систему указывают на растущий дефицит бюджета.

До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP

российские чиновники все настойчивее предупреждают диктатора рф владимира путина о потенциальном экономическом кризисе, который может охватить страну уже к лету. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственный источник, информирует УНН.

Детали

Так, по словам российских должностных лиц, падение доходов означает, что дефицит бюджета будет только расти без дальнейшего повышения налогов, тогда как давление на российскую банковскую систему растет из-за высоких процентных ставок и корпоративных заимствований для финансирования войны.

Один московский бизнесмен заявил, что кризис может ударить через "три-четыре месяца", поскольку появляются признаки того, что реальная инфляция значительно превышает официально заявленные 6 процентов, несмотря на то, что процентные ставки удерживаются на высоком уровне 16 процентов. Признаками растущего напряжения в экономике является наибольшее количество закрытых ресторанов в москве со времен пандемии и вынужденные увольнения тысяч работников из-за роста расходов

- говорится в статье.

Экономика РФ истощена войной, 2026 год станет критическим - WP23.12.25, 01:00 • 5837 просмотров

В то же время указывается, что мало что свидетельствует о том, что путин собирается изменить свои расчеты и отступить от максималистских военных требований кремля. Так, на прошлой неделе министр иностранных дел сергей лавров отверг западные гарантии безопасности, которые, по словам Украины, нужны ей для любого соглашения, призывая вместо этого к прекращению "режима в Киеве".

Мы не имеем никакого понимания, когда закончится война

- отметил собеседник издания.

В свою очередь бывший вице-президент Bank of America Merrill Lynch Крейг Кеннеди добавил, что россия становится лишь более уязвимой к экономическому давлению: "доходы от нефти падают, кредитование чрезмерно расширено, и москва знает, что в 2026 году ситуация, вероятно, только ухудшится".

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, российская банковская система в 2025 году потеряла ключевые признаки устойчивости, несмотря на успокаивающую риторику регулятора. Чистая прибыль банков сократилась на 8% по сравнению с 2024 годом и составила 45 млрд долл. США, тогда как рентабельность капитала упала до 18%.

Экономика РФ входит в стагнацию: рост ВВП в ноябре наименьший с начала 2023 года01.01.26, 23:41 • 11428 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаФинансы
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
The Washington Post
Украина