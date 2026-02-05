$43.170.02
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 23358 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 14482 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 15781 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 14505 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 11040 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 12162 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19314 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 30232 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22920 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Графіки відключень електроенергії
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк

Ексклюзив

10:05
Ексклюзив
10:05 • 23355 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
3 лютого, 14:37
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
3 лютого, 14:17
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
3 лютого, 06:30
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 119672 перегляди
Падіння прибутків і зростання дефолтів: у росії вже почалася банківська криза - розвідка

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Російська банківська система втратила стійкість у 2025 році, прибутки скоротилися на 8%, а рентабельність капіталу впала до 18%. Частка проблемних кредитів зросла до 11%, що свідчить про системну кризу.

Падіння прибутків і зростання дефолтів: у росії вже почалася банківська криза - розвідка

російська банківська система у 2025 році втратила ключові ознаки стійкості, попри заспокійливу риторику регулятора. Чистий прибуток банків скоротився на 8% порівняно з 2024 роком і становив 45 млрд дол. США, тоді як рентабельність капіталу впала до 18%. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Погіршення фінансових результатів відбулося на тлі різкого зростання відрахувань у резерви та подорожчання залучення ресурсів, спричинених жорсткою монетарною політикою. Ці показники свідчать не про циклічне уповільнення, а про початок глибшої дисфункції сектору

- йдеться у повідомленні.

Одночасно погіршується якість кредитного портфеля. Частка проблемних кредитів зросла до 11%, за незабезпеченими позиками – до 12%. Такі рівні дефолтів є несумісними з офіційними заявами про стабільність і говорять про системний характер проблем, які більше не можна пояснити окремими сегментами чи тимчасовими шоками.

Навіть аналітики наближеного до кремля Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування фактично визнали початок системної банківської кризи. За їхніми оцінками, поточна видима стабільність тримається не на фундаментальному оздоровленні, а на домінуванні державних банків, масових реструктуризаціях проблемних активів і регуляторних послабленнях. Така модель лише відтерміновує кризу, водночас підвищуючи ризик швидкого й масштабного відтоку депозитів у разі загострення ситуації.

У розвідці зазначили, що 3адекларована стійкість російської банківської системи на вигляд штучна. Центральний банк рф фактично перейшов до режиму ручного управління ризиками, дозволяючи банкам приховувати проблемні кредити під виглядом реструктуризацій.

За цих умов офіційні дані лише маскують реальний масштаб втрат. Банківський сектор неминуче потребуватиме додаткової державної підтримки, що посилить фіскальний і макроекономічний тиск на економіку рф та закріпить кризу як довгостроковий чинник

- додали у СЗРУ.

Інфляція в росії стає керованим інструментом державної політики - розвідка30.01.26, 18:01 • 5235 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
російська пропаганда
Державний бюджет