Падіння прибутків і зростання дефолтів: у росії вже почалася банківська криза - розвідка

російська банківська система у 2025 році втратила ключові ознаки стійкості, попри заспокійливу риторику регулятора. Чистий прибуток банків скоротився на 8% порівняно з 2024 роком і становив 45 млрд дол. США, тоді як рентабельність капіталу впала до 18%. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Погіршення фінансових результатів відбулося на тлі різкого зростання відрахувань у резерви та подорожчання залучення ресурсів, спричинених жорсткою монетарною політикою. Ці показники свідчать не про циклічне уповільнення, а про початок глибшої дисфункції сектору

Одночасно погіршується якість кредитного портфеля. Частка проблемних кредитів зросла до 11%, за незабезпеченими позиками – до 12%. Такі рівні дефолтів є несумісними з офіційними заявами про стабільність і говорять про системний характер проблем, які більше не можна пояснити окремими сегментами чи тимчасовими шоками.

Навіть аналітики наближеного до кремля Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування фактично визнали початок системної банківської кризи. За їхніми оцінками, поточна видима стабільність тримається не на фундаментальному оздоровленні, а на домінуванні державних банків, масових реструктуризаціях проблемних активів і регуляторних послабленнях. Така модель лише відтерміновує кризу, водночас підвищуючи ризик швидкого й масштабного відтоку депозитів у разі загострення ситуації.

У розвідці зазначили, що 3адекларована стійкість російської банківської системи на вигляд штучна. Центральний банк рф фактично перейшов до режиму ручного управління ризиками, дозволяючи банкам приховувати проблемні кредити під виглядом реструктуризацій.

За цих умов офіційні дані лише маскують реальний масштаб втрат. Банківський сектор неминуче потребуватиме додаткової державної підтримки, що посилить фіскальний і макроекономічний тиск на економіку рф та закріпить кризу як довгостроковий чинник