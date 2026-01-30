$42.850.08
Ексклюзив
15:18 • 1672 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Ексклюзив
13:54 • 6894 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 11525 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 14200 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 17031 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
30 січня, 09:11 • 22386 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 30273 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 35528 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41832 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 66767 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Інфляція в росії стає керованим інструментом державної політики - розвідка

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України заявляє, що інфляція в росії є штучною і керованою для наповнення бюджету та фінансування війни. Зростання цін пояснюється підвищенням ПДВ та тарифів, що перекладається на споживачів.

Інфляція в росії стає керованим інструментом державної політики - розвідка

Інфляційні процеси в росії дедалі більше мають штучний та керований характер і використовуються владою для наповнення бюджету, зокрема для фінансування війни. Про це повідомляють у Службі зовнішньої розвідки України, повідомляє УНН.

Деталі

У розвідці зазначають, що формальне пояснення мінекономрозвитку рф щодо зростання цін через підвищення ПДВ з 20% до 22% є непереконливим.

Бізнес почав піднімати ціни ще минулого року, використавши зміну податку як привід для нового подорожчання.

Зазначається, що регіони рф відчувають інфляційний тиск нерівномірно.

На далекому сході подорожчання прискорюють логістичні проблеми та імпорт із Китаю й країн Південно-Східної Азії - зростають ціни на продукти та електроенергію.

У дагестані до логістичних факторів додається тарифна політика: з жовтня тарифи зростуть майже на 20%. У чувашії окремі позиції тарифів можуть подорожчати до 33%.

Загалом по росії підвищення тарифів коливається від 8% до 22%.

У службі підкреслюють, що зростання тарифів для бізнесу запускає нову хвилю інфляції та перекладається на споживачів.

Головними драйверами подорожчання залишаються державні податки, тарифи та збори.

Таким чином, інфляція фактично перетворюється на прихований податок для громадян росії з метою фінансування війни.

Нагадаємо

Минулого року доходи росії від енергоносіїв скоротилися на 20% порівняно з 2024 роком. Це сталося через зростання знижок на російську нафту та низькі світові ціни, що посилило тиск на економіку країни.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніЕкономікаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Служба зовнішньої розвідки України
Китай