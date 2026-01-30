Інфляція в росії стає керованим інструментом державної політики - розвідка
Київ • УНН
Служба зовнішньої розвідки України заявляє, що інфляція в росії є штучною і керованою для наповнення бюджету та фінансування війни. Зростання цін пояснюється підвищенням ПДВ та тарифів, що перекладається на споживачів.
Інфляційні процеси в росії дедалі більше мають штучний та керований характер і використовуються владою для наповнення бюджету, зокрема для фінансування війни. Про це повідомляють у Службі зовнішньої розвідки України, повідомляє УНН.
Деталі
У розвідці зазначають, що формальне пояснення мінекономрозвитку рф щодо зростання цін через підвищення ПДВ з 20% до 22% є непереконливим.
Бізнес почав піднімати ціни ще минулого року, використавши зміну податку як привід для нового подорожчання.
Зазначається, що регіони рф відчувають інфляційний тиск нерівномірно.
На далекому сході подорожчання прискорюють логістичні проблеми та імпорт із Китаю й країн Південно-Східної Азії - зростають ціни на продукти та електроенергію.
У дагестані до логістичних факторів додається тарифна політика: з жовтня тарифи зростуть майже на 20%. У чувашії окремі позиції тарифів можуть подорожчати до 33%.
Загалом по росії підвищення тарифів коливається від 8% до 22%.
У службі підкреслюють, що зростання тарифів для бізнесу запускає нову хвилю інфляції та перекладається на споживачів.
Головними драйверами подорожчання залишаються державні податки, тарифи та збори.
Таким чином, інфляція фактично перетворюється на прихований податок для громадян росії з метою фінансування війни.
Нагадаємо
Минулого року доходи росії від енергоносіїв скоротилися на 20% порівняно з 2024 роком. Це сталося через зростання знижок на російську нафту та низькі світові ціни, що посилило тиск на економіку країни.