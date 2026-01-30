Инфляция в россии становится управляемым инструментом государственной политики - разведка

$42.850.08
ukenru
Эксклюзив
15:18 • 1990 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Эксклюзив
13:54 • 7402 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 11773 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 14438 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 17221 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 22475 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак рф - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 30355 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35560 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41877 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 66874 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto30 января, 08:38 • 33712 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам30 января, 09:47 • 19683 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 12995 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 11206 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 10093 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 7894 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 10216 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 73285 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 58489 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 60723 просмотра
Владимир Кудрицкий
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Виктор Ляшко
Джером Пауэлл
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Волынская область
Норвегия
"Посмотрела и плачу": у актрисы Анны Саливанчук родился внукPhoto15:51 • 720 просмотра
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 4994 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 11316 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 13107 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 32908 просмотра
Социальная сеть
Отопление
Техника
Доллар США
«Калибр» (семейство ракет)

Инфляция в россии становится управляемым инструментом государственной политики - разведка

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Служба внешней разведки Украины заявляет, что инфляция в россии является искусственной и управляемой для наполнения бюджета и финансирования войны. Рост цен объясняется повышением НДС и тарифов, что перекладывается на потребителей.

Инфляция в россии становится управляемым инструментом государственной политики - разведка

Инфляционные процессы в россии все больше носят искусственный и управляемый характер и используются властями для наполнения бюджета, в частности для финансирования войны. Об этом сообщают в Службе внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

В разведке отмечают, что формальное объяснение минэкономразвития рф относительно роста цен из-за повышения НДС с 20% до 22% является неубедительным.

Бизнес начал поднимать цены еще в прошлом году, использовав изменение налога как повод для нового подорожания.

Отмечается, что регионы рф испытывают инфляционное давление неравномерно.

На дальнем востоке подорожание ускоряют логистические проблемы и импорт из Китая и стран Юго-Восточной Азии – растут цены на продукты и электроэнергию.

В дагестане к логистическим факторам добавляется тарифная политика: с октября тарифы вырастут почти на 20%. В чувашии отдельные позиции тарифов могут подорожать до 33%.

В целом по россии повышение тарифов колеблется от 8% до 22%.

В службе подчеркивают, что рост тарифов для бизнеса запускает новую волну инфляции и перекладывается на потребителей.

Главными драйверами подорожания остаются государственные налоги, тарифы и сборы.

Таким образом, инфляция фактически превращается в скрытый налог для граждан россии с целью финансирования войны.

Напомним

В прошлом году доходы россии от энергоносителей сократились на 20% по сравнению с 2024 годом. Это произошло из-за роста скидок на российскую нефть и низких мировых цен, что усилило давление на экономику страны.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеЭкономикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Служба внешней разведки Украины
Китай