Инфляция в россии становится управляемым инструментом государственной политики - разведка
Киев • УНН
Служба внешней разведки Украины заявляет, что инфляция в россии является искусственной и управляемой для наполнения бюджета и финансирования войны. Рост цен объясняется повышением НДС и тарифов, что перекладывается на потребителей.
Инфляционные процессы в россии все больше носят искусственный и управляемый характер и используются властями для наполнения бюджета, в частности для финансирования войны. Об этом сообщают в Службе внешней разведки Украины, передает УНН.
Детали
В разведке отмечают, что формальное объяснение минэкономразвития рф относительно роста цен из-за повышения НДС с 20% до 22% является неубедительным.
Бизнес начал поднимать цены еще в прошлом году, использовав изменение налога как повод для нового подорожания.
Отмечается, что регионы рф испытывают инфляционное давление неравномерно.
На дальнем востоке подорожание ускоряют логистические проблемы и импорт из Китая и стран Юго-Восточной Азии – растут цены на продукты и электроэнергию.
В дагестане к логистическим факторам добавляется тарифная политика: с октября тарифы вырастут почти на 20%. В чувашии отдельные позиции тарифов могут подорожать до 33%.
В целом по россии повышение тарифов колеблется от 8% до 22%.
В службе подчеркивают, что рост тарифов для бизнеса запускает новую волну инфляции и перекладывается на потребителей.
Главными драйверами подорожания остаются государственные налоги, тарифы и сборы.
Таким образом, инфляция фактически превращается в скрытый налог для граждан россии с целью финансирования войны.
Напомним
В прошлом году доходы россии от энергоносителей сократились на 20% по сравнению с 2024 годом. Это произошло из-за роста скидок на российскую нефть и низких мировых цен, что усилило давление на экономику страны.