Доходи росії від нафти різко впали на тлі санкцій - FT

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Минулого року доходи росії від енергоносіїв скоротилися на 20% порівняно з 2024 роком. Це сталося через зростання знижок на російську нафту та низькі світові ціни, що посилило тиск на економіку країни.

Доходи росії від нафти різко впали на тлі санкцій - FT

Доходи росії від енергоносіїв минулого року впали приблизно на одну п'яту порівняно з 2024 роком, на тлі того, як зростання знижок зіткнулося зі слабкими світовими цінами, що посилило навантаження на економіку кремля воєнного часу, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

У листопаді розрив між Brent - міжнародним нафтовим еталоном, який зараз торгується на найнижчому рівні з 2021 року - та основною російською сумішшю Urals приблизно подвоївся порівняно з місяцем після того, як США запровадили санкції проти нафтових гігантів "роснефть" та "лукойл".

Знижка збільшилася до понад 24 доларів за барель з приблизно 15 доларів за попередні два роки, показують розрахунки FT на основі даних Argus. У поєднанні з низькими цінами це скоротило доходи росії від енергоносіїв у 2025 році приблизно на одну п'яту порівняно з минулим роком.

Цей зсув підкреслює, як санкції, запроваджені адміністрацією Трампа, підривають доходи росії від нафти, що є опорою правління володимира путіна, і свідчить про те, що Захід все ще може завдати матеріальної шкоди економіці майже через чотири роки після початку вторгнення рф, пише видання.

"Хоча бюджетний тиск навряд чи змінить воєнні цілі путіна, він починає давати осад", зазначає видання. "Дефіцит бюджету, безумовно, є важливою темою для путіна зараз", – сказав Яніс Клюге, експерт з питань росії German Institute for International and Security Affairs (SWP).

Нафта вже давно становить більшу частку енергетичних доходів росії, ніж газ, і цей розрив збільшився через втрату європейського газового ринку у 2022 році, що зробило доходи більш вразливими до коливань цін на нафту.

Включення під санкції США компаній "лукойл" та "роснефть" збільшило ризик для потенційних іноземних покупців. Вплив на обсяги експорту все ще невизначений, але вплив на ціноутворення вже був разючим, пише видання.

У грудні уряд росії повідомив про ціну на нафту Urals у 39,2 долара за барель, що є найнижчим рівнем з часів пандемії Covid-19.

Для деяких нещодавніх поставок до Індії ціна впала навіть до 22-25 доларів за барель на умовах франко-борт, що ледве покриває беззбиткову ціну росії, розповів FT колишній високопоставлений керівник енергетичної галузі. "Якщо вони [США] ще більше посилять санкції, єдиний спосіб продавати нафту - це трубопроводом", - додав він.

Зростання військових витрат у поєднанні зі скороченням доходів від енергоносіїв, як вказано, призвело до дефіциту бюджету в 2,6% ВВП у 2025 році, що в п'ять разів перевищує запланований рівень і є рекордним показником в абсолютному вираженні. Це четвертий рік поспіль у мінусі, один з найдовших за часів путіна.

На початку 2026 року росія може зіткнутися з "оптично великим дефіцитом" через державні витрати, що передбачаються на початку року, та доходи від енергоносіїв, "навіть нижчі, ніж минулого року", визнав раніше в січні заступник міністра фінансів країни володимир количев, як цитують росЗМІ.

Тиск посилюється сильним рублем, який на 17% перевищує закладений у бюджет курс у 92 рублів за долар, а це означає, що росія отримує менше рублів за кожен долар, зароблений від експорту.

Відхилення середньої ціни на нафту Urals на 10 доларів від бюджетного припущення знищить доходи на 1,5-1,8 трлн рублів, пишуть аналітики Альфа-банку, найбільшого приватного кредитора росії. Якщо низькі ціни на нафту та сильний рубль збережуться, дефіцит може досягти близько 3 трлн рублів до кінця року, що становить приблизно 7,5% від доходів, які москва очікує у 2026 році.

Санкції змусили росію погодитися на значні знижки для підтримки обсягів експорту. "Учасникам ринку довелося збільшити розрив між ціною на російську нафту та еталоном, щоб зберегти свою частку у світовій торгівлі", - сказав Давид Мартиросян, аналітик московського Price Benchmark Centre.

Він оцінив, що до кінця січня експорт нафти морем становитиме до 410 тонн на день, що на 11% менше, ніж роком раніше.

Склад експорту також змінився. У грудні імпорт нафти морем з росії до Китаю зріс на 23% у порівнянні з попереднім місяцем, тоді як поставки до Індії скоротилися на 29%, згідно з даними CREA, аналітичного центру з Гельсінкі.

У січні частка поставок нерозкритим покупцям різко зросла, що вказує на зростання обсягів нафти, що зберігається на воді. "Станом на середину січня багато танкерів залишаються поблизу західного узбережжя Індії чи Китаю, шукаючи покупця серед нафтопереробних заводів, щоб нарешті розвантажити її", – сказав Борис Додонов, керівник Центру енергетичної трансформації та сталого розвитку Київської школи економіки.

Частка суден, які вказують такі пункти призначення, як Єгипет чи Сінгапур, у своїх системах AIS, також зросла, сказав Мартиросян з PBC. Ці місця зазвичай є проміжними пунктами призначення для вантажу.

Санкції зменшили частку доходів від енергоносіїв у загальному бюджеті країни з 50% на піку їхнього зростання до приблизно 24% – найнижчого рівня щонайменше за десятиліття. Щоб компенсувати дефіцит, кремлю довелося збільшити ПДВ та податки для малого бізнесу.

Санкції призводять до "повільного, кумулятивного стиснення", що ускладнює підтримку фіскальної стабільності, підриває довгострокове зростання та стійкість і збільшує ризик макроекономічних дисбалансів, сказав Вахтанг Парцванія, професор Кавказького університету в Тбілісі.

При цьому Олександра Прокопенко, наукова співробітниця Carnegie Russia Eurasia Centre, попередила, що стійкість тенденції залежатиме від цін на нафту.

"росія не перестала бути нафтодержавою, тому що диверсифікувала свою економіку, - сказала вона. - Швидше, її експортні ринки були обмежені, а ціни на нафту стали некомфортними".

Юлія Шрамко

