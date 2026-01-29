Ціни на нафту зросли до чотиримісячного максимуму через загрозу конфлікту США з Іраном

$42.960.17
51.230.17
ukenru
00:09 • 5808 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 14158 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 17023 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 15433 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 15218 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 17600 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 19987 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 14210 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 25680 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24596 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
0.7м/с
94%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна отримала рівно половину обіцяних комплексів IRIS-T від Німеччини28 січня, 20:46 • 4956 перегляди
610 тисяч споживачів у Києві залишаються без світла - Шмигаль28 січня, 20:52 • 4036 перегляди
рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-3428 січня, 20:56 • 7056 перегляди
Німецький канцлер Мерц закликає Європу до конкуренції на тлі рекордно слабкого долара28 січня, 21:19 • 7498 перегляди
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну00:39 • 5876 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 37077 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 66093 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 92400 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 71697 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 90428 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Німеччина
Іран
Франція
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 11411 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 38979 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 37459 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 44080 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 46666 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото

Ціни на нафту зросли до чотиримісячного максимуму через загрозу конфлікту США з Іраном

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Ціни на нафту Brent перевищили $69 за барель, а WTI – $64, через загострення відносин між США та Іраном. На ринок також впливає скорочення запасів у США та зимовий шторм.

Ціни на нафту зросли до чотиримісячного максимуму через загрозу конфлікту США з Іраном
Фото: Reuters

Світові ціни на нафту продовжують зростати третій день поспіль, перевищивши позначку в 69 доларів за барель Brent на тлі загострення відносин між Вашингтоном та Тегераном. Ринок реагує на прибуття американської авіаносної групи до Близького Сходу та погрози Дональда Трампа застосувати силу, якщо Іран не піде на поступки щодо своєї ядерної програми. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок четверга ф'ючерси на нафту Brent зросли на 1,5%, сягнувши 69,39 долара за барель – найвищого рівня з кінця вересня минулого року. Американська нафта WTI також подорожчала на 1,7% до 64,27 долара. Інвестори побоюються, що можлива військова операція США проти іранських сил безпеки та нафтової інфраструктури може заблокувати постачання від четвертого за величиною виробника ОПЕК, який видобуває близько 3,2 мільйона барелів на добу.

Ескалація напруженості між США та Іраном продовжує підкріплювати наратив про ризики для поставок

– зазначає Пріянка Сачдева, аналітик Phillip Nova.

Ситуація посилюється повідомленнями про те, що президент Трамп розглядає варіанти ударів по лідерах іранського режиму, аби спровокувати внутрішні протести в країні.

Додаткові чинники впливу на ринок

Окрім геополітики, на вартість нафти тисне значне скорочення запасів у США: за даними EIA, обсяги сировини в сховищах за тиждень впали на 2,3 мільйона барелів. Також на видобуток у Північній Америці впливає зимовий шторм "Папороть", який призвів до зупинки роботи деяких родовищ у Техасі та Оклахомі. Поєднання природних катаклізмів та загрози війни на Близькому Сході створює умови для подальшого подорожчання палива в лютому. 

США несподівано повертають Венесуелі захоплений супертанкер M/T Sophia29.01.26, 04:00 • 1466 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Ядерна зброя
Ураган в США
Енергетика
Сутички
Оклахома
ОПЕК
Reuters
Дональд Трамп
Техас
Сполучені Штати Америки
Іран