Ціни на нафту зросли до чотиримісячного максимуму через загрозу конфлікту США з Іраном

Фото: Reuters

Світові ціни на нафту продовжують зростати третій день поспіль, перевищивши позначку в 69 доларів за барель Brent на тлі загострення відносин між Вашингтоном та Тегераном. Ринок реагує на прибуття американської авіаносної групи до Близького Сходу та погрози Дональда Трампа застосувати силу, якщо Іран не піде на поступки щодо своєї ядерної програми. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок четверга ф'ючерси на нафту Brent зросли на 1,5%, сягнувши 69,39 долара за барель – найвищого рівня з кінця вересня минулого року. Американська нафта WTI також подорожчала на 1,7% до 64,27 долара. Інвестори побоюються, що можлива військова операція США проти іранських сил безпеки та нафтової інфраструктури може заблокувати постачання від четвертого за величиною виробника ОПЕК, який видобуває близько 3,2 мільйона барелів на добу.

Ескалація напруженості між США та Іраном продовжує підкріплювати наратив про ризики для поставок – зазначає Пріянка Сачдева, аналітик Phillip Nova.

Ситуація посилюється повідомленнями про те, що президент Трамп розглядає варіанти ударів по лідерах іранського режиму, аби спровокувати внутрішні протести в країні.

Додаткові чинники впливу на ринок

Окрім геополітики, на вартість нафти тисне значне скорочення запасів у США: за даними EIA, обсяги сировини в сховищах за тиждень впали на 2,3 мільйона барелів. Також на видобуток у Північній Америці впливає зимовий шторм "Папороть", який призвів до зупинки роботи деяких родовищ у Техасі та Оклахомі. Поєднання природних катаклізмів та загрози війни на Близькому Сході створює умови для подальшого подорожчання палива в лютому.

США несподівано повертають Венесуелі захоплений супертанкер M/T Sophia