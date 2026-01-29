$42.960.17
Цены на нефть выросли до четырехмесячного максимума из-за угрозы конфликта США с Ираном

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Цены на нефть Brent превысили $69 за баррель, а WTI – $64 из-за обострения отношений между США и Ираном. На рынок также влияет сокращение запасов в США и зимний шторм.

Цены на нефть выросли до четырехмесячного максимума из-за угрозы конфликта США с Ираном
Фото: Reuters

Мировые цены на нефть продолжают расти третий день подряд, превысив отметку в 69 долларов за баррель Brent на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Рынок реагирует на прибытие американской авианосной группы на Ближний Восток и угрозы Дональда Трампа применить силу, если Иран не пойдет на уступки по своей ядерной программе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро четверга фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,5%, достигнув 69,39 доллара за баррель – самого высокого уровня с конца сентября прошлого года. Американская нефть WTI также подорожала на 1,7% до 64,27 доллара. Инвесторы опасаются, что возможная военная операция США против иранских сил безопасности и нефтяной инфраструктуры может заблокировать поставки от четвертого по величине производителя ОПЕК, который добывает около 3,2 миллиона баррелей в сутки.

Эскалация напряженности между США и Ираном продолжает подкреплять нарратив о рисках для поставок

– отмечает Приянка Сачдева, аналитик Phillip Nova.

Ситуация усугубляется сообщениями о том, что президент Трамп рассматривает варианты ударов по лидерам иранского режима, чтобы спровоцировать внутренние протесты в стране.

Дополнительные факторы влияния на рынок

Помимо геополитики, на стоимость нефти давит значительное сокращение запасов в США: по данным EIA, объемы сырья в хранилищах за неделю упали на 2,3 миллиона баррелей. Также на добычу в Северной Америке влияет зимний шторм "Папоротник", который привел к остановке работы некоторых месторождений в Техасе и Оклахоме. Сочетание природных катаклизмов и угрозы войны на Ближнем Востоке создает условия для дальнейшего подорожания топлива в феврале. 

Степан Гафтко

