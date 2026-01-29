$42.960.17
США неожиданно возвращают Венесуэле захваченный супертанкер M/T Sophia

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Администрация Трампа решила передать венесуэльским властям супертанкер M/T Sophia, задержанный Береговой охраной США в январе 2026 года. Это первый случай возвращения судна "теневого флота" после морской блокады Венесуэлы.

США неожиданно возвращают Венесуэле захваченный супертанкер M/T Sophia

Администрация президента Дональда Трампа приняла неожиданное решение передать венесуэльским властям супертанкер M/T Sophia, который был задержан Береговой охраной США в начале января 2026 года. Этот жест стал первым случаем возвращения судна "теневого флота" после начала масштабной морской блокады Венесуэлы, известной как операция "Южное копье". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Супертанкер M/T Sophia под флагом Панамы был перехвачен американскими военными 7 января в водах Карибского моря. На тот момент Пентагон назвал судно "моторным танкером без государственной принадлежности", занимавшимся незаконной перевозкой санкционной нефти.

Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22.01.26, 02:50 • 40967 просмотров

Однако в среду, 28 января, двое американских чиновников на условиях анонимности сообщили Reuters, что судно возвращают под контроль Каракаса. Причины такого шага официально не разглашаются, а Береговая охрана США пока воздерживается от комментариев.

Спецоперация "Абсолютная решимость"

Решение о возвращении танкера выглядит особенно резонансным на фоне событий 3 января 2026 года, когда американское элитное подразделение "Дельта" провело дерзкий ночной рейд в Каракасе. В результате операции "Абсолютная решимость" президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и доставлены в Нью-Йорк, где им уже предъявили обвинения в наркотерроризме.

Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти28.01.26, 08:22 • 28654 просмотра

Степан Гафтко

