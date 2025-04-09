«Канал принадлежит панамцам, суверенитет не подлежит обсуждению": власти страны из Центральной Америки отреагировали на заявления Трампа

Власти Панамы заявили о незыблемом суверенитете над межокеанским каналом в ответ на угрозы Трампа. Эксперты и местные жители назвали идею американского контроля над каналом «отдаленной и абсурдной».