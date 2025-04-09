США усиливают сотрудничество с Панамой для защиты канала от угроз Китая. Китай раскритиковал заявления США, обвинив их в гегемонизме и стремлении контролировать канал.
Китайский регулятор проверит соглашение между CK Hutchison и консорциумом BlackRock по портам в Панаме. Пекин опасается влияния соглашения на конкуренцию в судоходстве и торговле.
Администрация Трампа требовала разработки вариантов военного вмешательства для обеспечения доступа США к Панамскому каналу. Трамп считает, что канал должен принадлежать США.
Дональд Трамп заявил о намерениях США восстановить контроль над Панамским каналом через выкуп портов американской компанией. Также он выразил заинтересованность в возможном присоединении Гренландии к США.
рф нанесла баллистический удар по Одесскому порту, повредив два торговых судна и портовую инфраструктуру. Двое гражданских работников ранены, суда перевозили зерновые грузы.
российские войска нанесли баллистический удар по Одессе, повредив портовую инфраструктуру и панамское судно. Двое работников порта получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
Коста-Рика согласилась на сотрудничество с США по репатриации 200 нелегальных мигрантов из Центральной Азии и Индии. Первая группа прибудет коммерческим рейсом в среду в аэропорт Сан-Хосе.
Google начал предлагать пользователям название «Американский залив» вместо Мексиканского залива после указа Трампа. Изменение названия вызвало споры между США и Мексикой, которая отказывается признавать новое название.
Панама официально заявила о выходе из глобальной китайской инициативы "Один пояс, один путь", подписанной в 2017 году. Решение совпало с визитом госсекретаря США и вызвало критику со стороны Китая.
Администрация Панамского канала опровергла заявление США об освобождении американских кораблей от сборов. Ситуация обостряется на фоне заявлений Трампа о восстановлении контроля над каналом и обвинений относительно китайского влияния.
Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Панамы после заявлений Трампа о намерении вернуть контроль над каналом. Основной темой стало растущее влияние Китая в регионе.
Президент Панамы объявил о прекращении участия в проекте «Один пояс, один путь» после переговоров с госсекретарем США. Страна также рассматривает возможность досрочного выхода из китайской инициативы.
Госсекретарь США Марко Рубио предупредил Панаму о неприемлемости китайского контроля над Панамским каналом. США угрожают принять меры, если ситуация не изменится немедленно.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии у Китая плана закрытия Панамского канала в случае конфликта с США. Панама категорически отрицает передачу контроля над каналом Китаю.
Президент Панамы заявил о невозможности переговоров о возвращении Панамского канала под контроль США. Он надеется обсудить с госсекретарем США другие вопросы сотрудничества во время предстоящего визита.
Группа сенаторов США выразила обеспокоенность относительно растущего влияния Китая на Панамский канал. Американские власти рассматривают меры контроля, включая возможные штрафы для панамских судов.
На форуме в Давосе Трамп заявил, что США не нуждаются в канадских энергоносителях, автомобилях и древесине. Он угрожает ввести 25% пошлины на канадский импорт с 1 февраля.
Марко Рубио планирует визит в пять стран Латинской Америки, включая Панаму, где обсудит миграцию и вопрос Панамского канала. Поездка станет первым зарубежным визитом Рубио в качестве госсекретаря.
В своей инаугурационной речи Дональд Трамп объявил о планах вернуть контроль США над Панамским каналом. Также он намерен переименовать Мексиканский залив и вернуть прежнее название горе Мак-Кинли.
Танкер под панамским флагом с 99 000 тонн российской нефти дрейфует в немецких водах. Таможенные органы Германии проводят проверку судна, которое будет оставаться под охраной до завершения процесса.
Советник Трампа по нацбезопасности подтвердил готовность использовать военную силу для контроля над Гренландией и Панамским каналом. США обеспокоены китайским влиянием в регионе и российским присутствием в Арктике.
Танкер Eventin с 99 000 тонн российской нефти потерял управление у острова Рюген в Балтийском море. Судно является частью российского "теневого флота", используемого для обхода санкций.
Директор Панамского канала отверг обвинения Трампа о китайском контроле над водным путем. Он также раскритиковал идею льготных тарифов для американских судов, назвав это нарушением международных договоров.
Избранный президент США Дональд Трамп имеет серьезные намерения приобрести Гренландию у Дании после инаугурации 20 января. Он рассматривает возможность использования дипломатического и экономического давления для расширения влияния США.
Дональд Трамп призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП вместо текущих 2%. Европейские лидеры и эксперты считают такую цель недостижимой для большинства стран альянса.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила на идею Трампа переименовать Мексиканский залив. Она предложила называть всю Северную Америку "Мексиканской Америкой", ссылаясь на карту 1607 года.
Пресс-секретарь ЕС заявила о необходимости уважать суверенитет государств в ответ на угрозы Трампа в отношении Гренландии. ЕС напомнил о статье 42.7, которая предусматривает помощь странам-членам в случае вооруженного нападения.
Власти Панамы заявили о незыблемом суверенитете над межокеанским каналом в ответ на угрозы Трампа. Эксперты и местные жители назвали идею американского контроля над каналом «отдаленной и абсурдной».
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает использование военной силы для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией. При этом он отметил, что эти территории необходимы для экономической безопасности США.
Республиканские сенаторы и конгрессмены считают идею захвата Гренландии нереалистичной. Также маловероятным представляется восстановление прямого контроля США над Панамским каналом.