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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28700 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США усиливают сотрудничество с Панамой для защиты канала от угроз Китая. Китай раскритиковал заявления США, обвинив их в гегемонизме и стремлении контролировать канал.

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Китай пересмотрит соглашение BlackRock о покупке портов Панамского канала - FT

Китайский регулятор проверит соглашение между CK Hutchison и консорциумом BlackRock по портам в Панаме. Пекин опасается влияния соглашения на конкуренцию в судоходстве и торговле.

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Администрация Трампа попросила Пентагон разработать варианты для контроля над Панамским каналом

Администрация Трампа требовала разработки вариантов военного вмешательства для обеспечения доступа США к Панамскому каналу. Трамп считает, что канал должен принадлежать США.

Новости Мира • 13 марта, 23:16 • 15422 просмотра

Лидер США планирует вернуть контроль над Панамским каналом и присоединить Гренландию

Дональд Трамп заявил о намерениях США восстановить контроль над Панамским каналом через выкуп портов американской компанией. Также он выразил заинтересованность в возможном присоединении Гренландии к США.

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Ракетный удар по Одесскому порту: повреждены два торговых судна

рф нанесла баллистический удар по Одесскому порту, повредив два торговых судна и портовую инфраструктуру. Двое гражданских работников ранены, суда перевозили зерновые грузы.

Война • 1 марта, 20:39 • 73516 просмотра

Войска рф ударили баллистикой по Одессе: пострадали 2 человека

российские войска нанесли баллистический удар по Одессе, повредив портовую инфраструктуру и панамское судно. Двое работников порта получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

Общество • 1 марта, 17:22 • 46487 просмотра

После Панамы Коста-Рика также согласилась принять мигрантов, высланных из США

Коста-Рика согласилась на сотрудничество с США по репатриации 200 нелегальных мигрантов из Центральной Азии и Индии. Первая группа прибудет коммерческим рейсом в среду в аэропорт Сан-Хосе.

Новости Мира • 18 февраля, 12:37 • 20836 просмотра

Google предлагает «Американский залив» в поиске Мексиканского залива

Google начал предлагать пользователям название «Американский залив» вместо Мексиканского залива после указа Трампа. Изменение названия вызвало споры между США и Мексикой, которая отказывается признавать новое название.

Новости Мира • 11 февраля, 08:04 • 23386 просмотра

Панама выходит из китайского проекта "Один пояс, один путь"

Панама официально заявила о выходе из глобальной китайской инициативы "Один пояс, один путь", подписанной в 2017 году. Решение совпало с визитом госсекретаря США и вызвало критику со стороны Китая.

Новости Мира • 7 февраля, 04:09 • 42162 просмотра

Панама отвергает требования США относительно бесплатного прохода через канал

Администрация Панамского канала опровергла заявление США об освобождении американских кораблей от сборов. Ситуация обостряется на фоне заявлений Трампа о восстановлении контроля над каналом и обвинений относительно китайского влияния.

Новости Мира • 6 февраля, 12:44 • 25933 просмотра

Рубио провел "откровенную беседу" с президентом Панамы: о канале тоже поговорили

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Панамы после заявлений Трампа о намерении вернуть контроль над каналом. Основной темой стало растущее влияние Китая в регионе.

Новости Мира • 3 февраля, 20:25 • 23770 просмотра

Панама заявила о выходе страны из китайской инициативы "Один пояс, один путь"

Президент Панамы объявил о прекращении участия в проекте «Один пояс, один путь» после переговоров с госсекретарем США. Страна также рассматривает возможность досрочного выхода из китайской инициативы.

Экономика • 3 февраля, 04:31 • 105007 просмотра

В Госдепе выдвинули ультиматум по Панамскому каналу

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил Панаму о неприемлемости китайского контроля над Панамским каналом. США угрожают принять меры, если ситуация не изменится немедленно.

Новости Мира • 2 февраля, 21:34 • 34011 просмотра

Рубио заявил о риске закрытия Панамского канала Китаем в случае конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии у Китая плана закрытия Панамского канала в случае конфликта с США. Панама категорически отрицает передачу контроля над каналом Китаю.

Экономика • 31 января, 10:59 • 33059 просмотра

Президент Панамы заявил, что переговоров о праве собственности на канал не будет

Президент Панамы заявил о невозможности переговоров о возвращении Панамского канала под контроль США. Он надеется обсудить с госсекретарем США другие вопросы сотрудничества во время предстоящего визита.

Новости Мира • 31 января, 01:24 • 29770 просмотра

США обеспокоены влиянием Китая на Панамский канал: что происходит

Группа сенаторов США выразила обеспокоенность относительно растущего влияния Китая на Панамский канал. Американские власти рассматривают меры контроля, включая возможные штрафы для панамских судов.

Новости Мира • 29 января, 01:07 • 31398 просмотра

Трамп сделал очередное заявление о Канаде: заверил, что США не нужны канадские товары

На форуме в Давосе Трамп заявил, что США не нуждаются в канадских энергоносителях, автомобилях и древесине. Он угрожает ввести 25% пошлины на канадский импорт с 1 февраля.

Новости Мира • 24 января, 08:48 • 31284 просмотра

Госсекретарь США Рубио посетит Панаму после заявлений Трампа о захвате канала

Марко Рубио планирует визит в пять стран Латинской Америки, включая Панаму, где обсудит миграцию и вопрос Панамского канала. Поездка станет первым зарубежным визитом Рубио в качестве госсекретаря.

Новости Мира • 23 января, 20:57 • 29688 просмотра

Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

В своей инаугурационной речи Дональд Трамп объявил о планах вернуть контроль США над Панамским каналом. Также он намерен переименовать Мексиканский залив и вернуть прежнее название горе Мак-Кинли.

политика • 20 января, 18:19 • 86968 просмотра

Задержанный танкер с российской нефтью все еще в немецких водах - правительство ФРГ

Танкер под панамским флагом с 99 000 тонн российской нефти дрейфует в немецких водах. Таможенные органы Германии проводят проверку судна, которое будет оставаться под охраной до завершения процесса.

Новости Мира • 15 января, 14:58 • 25498 просмотра

"Трамп всегда будет оставлять все варианты на столе": Волц допустил силовой вариант контроля над Гренландией и Панамским каналом

Советник Трампа по нацбезопасности подтвердил готовность использовать военную силу для контроля над Гренландией и Панамским каналом. США обеспокоены китайским влиянием в регионе и российским присутствием в Арктике.

Новости Мира • 12 января, 18:50 • 24489 просмотра

Танкер с российской нефтью дрейфует у берегов Германии - СМИ

Танкер Eventin с 99 000 тонн российской нефти потерял управление у острова Рюген в Балтийском море. Судно является частью российского "теневого флота", используемого для обхода санкций.

Новости Мира • 10 января, 14:34 • 27480 просмотра

Панама отвергает заявления Трампа: директор судоходного канала утверждает, что Китай его не контролирует

Директор Панамского канала отверг обвинения Трампа о китайском контроле над водным путем. Он также раскритиковал идею льготных тарифов для американских судов, назвав это нарушением международных договоров.

Новости Мира • 9 января, 12:08 • 21467 просмотра

Трамп рассчитывает на Гренландию, чтобы закрепить свое наследие и расширить сферу влияния США - Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп имеет серьезные намерения приобрести Гренландию у Дании после инаугурации 20 января. Он рассматривает возможность использования дипломатического и экономического давления для расширения влияния США.

Новости Мира • 9 января, 11:29 • 20803 просмотра

НАТО, расходы на оборону, Гренландия: Европа считает нереальным новые требования Трампа

Дональд Трамп призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП вместо текущих 2%. Европейские лидеры и эксперты считают такую цель недостижимой для большинства стран альянса.

Новости Мира • 9 января, 09:01 • 23261 просмотра

"Мексиканская Америка" звучит неплохо: президент Мексики ответила Трампу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила на идею Трампа переименовать Мексиканский залив. Она предложила называть всю Северную Америку "Мексиканской Америкой", ссылаясь на карту 1607 года.

Новости Мира • 8 января, 20:02 • 25352 просмотра

В ЕС преуменьшают заявления Трампа по Гренландии

Пресс-секретарь ЕС заявила о необходимости уважать суверенитет государств в ответ на угрозы Трампа в отношении Гренландии. ЕС напомнил о статье 42.7, которая предусматривает помощь странам-членам в случае вооруженного нападения.

Новости Мира • 8 января, 16:19 • 23833 просмотра

«Канал принадлежит панамцам, суверенитет не подлежит обсуждению": власти страны из Центральной Америки отреагировали на заявления Трампа

Власти Панамы заявили о незыблемом суверенитете над межокеанским каналом в ответ на угрозы Трампа. Эксперты и местные жители назвали идею американского контроля над каналом «отдаленной и абсурдной».

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Трамп усиливает угрозы в адрес Канады, Гренландии и Панамы

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает использование военной силы для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией. При этом он отметил, что эти территории необходимы для экономической безопасности США.

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Амбиции Трампа по Гренландии и Панамскому каналу сталкиваются со скептицизмом республиканцев

Республиканские сенаторы и конгрессмены считают идею захвата Гренландии нереалистичной. Также маловероятным представляется восстановление прямого контроля США над Панамским каналом.

Новости Мира • 6 января, 11:57 • 22687 просмотра