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рф атаковала иностранные суда в Черном море, есть погибший и раненые моряки

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

В результате атаки российских БПЛА на гражданские суда в Черном море погиб моряк, еще 5 ранены. Кулеба назвал это терроризмом и доказательством войны РФ против судоходства.

рф атаковала иностранные суда в Черном море, есть погибший и раненые моряки

Член экипажа судна под флагом Панамы погиб в результате атаки рф в Черном море, известно еще о 5 раненых моряках, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

В результате атаки российских БПЛА на гражданские суда в акватории Черного моря погиб член экипажа судна под флагом Панамы, еще двое моряков получили ранения, один из них - тяжелые

- написал Кулеба.

"Также под удар попало судно под флагом Сент-Китс и Невис, где трое членов экипажа получили легкие ранения", - добавил вице-премьер.

Кулеба подчеркнул: "Это очередное доказательство того, что россия ведет войну против свободы судоходства, международной торговли и глобальной продовольственной безопасности. Под прицелом - гражданские экипажи, торговые суда и морская инфраструктура, которая обеспечивает работу гуманитарных и экспортных маршрутов".

"Но такие преступления должны получать четкую международную оценку - терроризм. Мир не может привыкать к тому, что гражданские моряки становятся мишенью для российского оружия", - указал вице-премьер.

Вражеские дроны в акватории Черного моря атаковали два судна под флагами Барбадоса и Панамы10.06.26, 19:55 • 2994 просмотра

Юлия Шрамко

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