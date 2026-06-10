Вражеские дроны в акватории Черного моря атаковали два судна под флагами Барбадоса и Панамы
Киев • УНН
Дроны атаковали два иностранных судна в акватории Черного моря. Также под удар попали энергообъекты и гражданская инфраструктура Одесской области.
Сегодня вражеские дроны в акватории Черного моря атаковали два сухогрузных судна под флагами Барбадоса и Панамы, следовавших по морскому коридору. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Враг продолжает террор мирной Одесской области и пытается помешать работе Украинского морского коридора. Сегодня ударными БпЛА в акватории Черного моря атаковали два сухогрузных судна под флагами Барбадоса и Панамы, следовавших по морскому коридору
По его словам, также несколькими волнами ударов враг атаковал юг Одесской области. Под удары попали гражданские объекты и энергетическая инфраструктура. Пострадавших в результате этих атак нет. Соответствующие службы работают над устранением последствий.
Атака рф затронула два судна на пути к портам Большой Одессы - АМПУ18.05.26, 11:34 • 3717 просмотров