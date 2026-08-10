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Появился улыбчивым и готовым обниматься — в "Челси" заметили изменение в поведении Мудрика после дисквалификации

Киев • УНН

 • 1380 просмотра

После отмены дисквалификации Михаил Мудрик прибыл на сборы "Челси" в Гонконге, где впечатлил персонал своей открытостью и улыбчивостью. Он впервые за 21 месяц сыграл в товарищеском матче против "Ювентуса".

Появился улыбчивым и готовым обниматься — в "Челси" заметили изменение в поведении Мудрика после дисквалификации

В лондонском «Челси» заметили изменение в поведении украинского вингера Михаила Мудрика после дисквалификации. Если раньше украинец был довольно замкнутым и склонным держаться в стороне, то после прибытия в Гонконг на сборы команды вингер много общался с сотрудниками клуба, приветствовал их объятиями и старался взаимодействовать с как можно большим количеством людей. Об этом пишет The Athletic со ссылкой на источники, передает УНН

Детали 

Как пишет издание, игроки и персонал «Челси» встретили Михаила Мудрика в Гонконге на предсезонную подготовку как совершенно другого человека.

«Если раньше его считали несколько замкнутым и угрюмым, то теперь Мудрик появился улыбающимся и готовым обниматься, общаясь с как можно большим количеством сотрудников клуба», — пишет издание. 

Издание добавляет, что о том, насколько все были рады его возвращению, свидетельствует эпизод, когда нападающий Николас Джексон договорился с Алонсо о замене в конце товарищеского матча против «Ювентуса», несмотря на то, что сам только что вышел на замену, чтобы игрок сборной Украины смог сыграть свой первый матч за «Челси» за последние 21 месяц.

Напомним 

Украинский футболист Михаил Мудрик заявил, что временная дисквалификация отменена и его внимание будет сосредоточено на возвращении в футбол. 

3 августа Мудрик после отмены четырехлетней дисквалификации официально вернулся в «Челси». 

5 августа Мудрик впервые с ноября 2024 года вышел на замену в предсезонном товарищеском матче против «Ювентуса» в Гонконге. 

Павел Башинский

Спорт
Гонконг